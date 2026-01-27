Ιστορικός θρίαμβος για τον Πολ Τόμας Άντερσον με 14 υποψηφιότητες στα BAFTA 2026

Για την ταινία του «One Battle After Another»
Η ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον (Paul Thomas Anderson), «One Battle After Another» και το «Sinners» του Ράιαν Κούγκλερ (Ryan Coogler) συνεχίζουν την κυρίαρχη πορεία τους στην κούρσα των βραβείων μετά και την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα BAFTA 2026.
Το «One Battle After Another» ηγείται με 14 υποψηφιότητες, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Διασκευασμένου Σεναρίου.
Η ταινία του Άντερσον μπήκε στη λίστα των υποψηφιοτήτων με μεγάλη δυναμική, έχοντας ήδη σημειώσει ρεκόρ με 16 αναφορές στη μακρά λίστα, τον μεγαλύτερο αριθμό που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία του θεσμού. Παράλληλα, οι 14 υποψηφιότητες αποτελούν τη δεύτερη υψηλότερη επίδοση που έχει σημειωθεί ποτέ, μετά το «Gandhi» του Ρίτσαρντ Ατένμπορο, το οποίο είχε συγκεντρώσει 16 το 1983.
Το «Sinners» εξασφάλισε 13 υποψηφιότητες, με τον Ράιαν Κούγκλερ να διεκδικεί τα Βραβεία Σκηνοθεσίας και Πρωτότυπου Σεναρίου. Ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν (Michael B Jordan) απέσπασε την πρώτη του υποψηφιότητα στην κατηγορία Α' Ανδρικού Ρόλου, ενώ η γεννημένη στο Μάντσεστερ, Γούνμι Μοσάκου (Wunmi Mosaku), είναι υποψήφια για το Βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου.
Ακολουθούν τα «Hamnet» και «Marty Supreme» με 11 υποψηφιότητες το καθένα. Ο Πολ Μεσκάλ (Paul Mescal) και ο Τίμοθι Σαλαμέ (Timothée Chalamet) θα «μονομαχήσουν» για το Βραβείο Α' Ανδρικού Ρόλου, ενώ η Κλόι Ζάο (Chloé Zhao) και ο Τζος Σαφντί (Josh Safdie) διεκδικούν το Βραβείο Σκηνοθεσίας.
Τα «Frankenstein» και «Sentimental Value» συγκέντρωσαν από οκτώ υποψηφιότητες, ενώ το «Bugonia» (του Γιώργου Λάνθιμου) και η έκπληξη του βρετανικού box office «I Swear» απέσπασαν από πέντε. Άλλες βρετανικές παραγωγές με αξιοσημείωτη παρουσία είναι τα «The Ballad of Wallis Island» και «Pillion», που εξασφάλισαν από τρεις υποψηφιότητες, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.
H τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου με οικοδεσπότη τον Άλαν Κάμινγκ (Alan Cumming), σύμφωνα με το Deadline.
Αναλυτικά οι υποψηφιότητες:
Καλύτερη Ταινία:
«Hamnet»
«Marty Supreme»
«One Battle After Another»
«Sentimental Value»
«Sinners»
Καλύτερη Ταινία Βρετανικής Παραγωγής:
«28 years later»,
«The Balld of Wallis Island»
«Bridget Jones: Mad About the Boy»
«Die My Love»
«H Is for Hawk»
«Hamnet»
«I Swear»
«Mr Burton»
«Pillion»
«Steve»
Καλύτερο Ντεμπούτο Βρετανού Σεναριογράφου, Σκηνοθέτη, Παραγωγού:
«The Ceremony» – Jack King, Hollie Bryan, Lucy Meer
«My Father’s Shadow» – Akinola Davies Jr, Wale Davies
«Pillion» – Harry Lighton
«A Want in Her» – Myrid Carten
«Wasteman» – Cal McMau, Hunter Andrews, Eoin Doran
Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία:
«It Was Just an Accident»
«The Secret Agent»
«Sentimental Value»
«Sirāt»
«The Voice of Hind Rajab»
Καλύτερο Ντοκιμαντέρ:
«2000 Meters to Andriivka»
«Apocalypse in the Tropics»
«Cover-Up»
«Mr Nobody Against Putin»
«The Perfect Neighbor»
Σκηνοθεσία:
«Bugonia» – Γιώργος Λάνθιμος
«Hamnet» – Chloé Zhao
«Marty Supreme» – Josh Safdie
«One Battle After Another» – Paul Thomas Anderson
«Sentimental Value» – Joachim Trier
«Sinners» – Ryan Coogler
Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων:
«Elio»
«Little Amélie»
«Zootropolis 2»
Καλύτερη Παιδική ή Οικογενειακή Ταινία
«Arco»
«Boong»
«Lilo & Stitch»
«Zootropolis 2»
Πρωτότυπο Σενάριο:
I Swear – Kirk Jones
Marty Supreme – Ronald Bronstein, Josh Safdie
The Secret Agent – Kleber Mendonça Filho
Sentimental Value – Eskil Vogt, Joachim Trier
Sinners – Ryan Coogler
Διασκευασμένο Σενάριο:
The Ballad of Wallis Island – Tom Basden, Tim Key
Bugonia – Will Tracy
Hamnet – Chloé Zhao, Maggie O’Farrell
One Battle After Another – Paul Thomas Anderson
Pillion – Harry Lighton
Α’ Γυναικείος Ρόλος:
Jessie Buckley – Hamnet
Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
Kate Hudson – Song Sung Blue
Chase Infiniti – One Battle After Another
Renate Reinsve – Sentimental Value
Emma Stone – Bugonia
Α’ Ανδρικός Ρόλος:
Robert Aramayo – I Swear
Timothée Chalamet – Marty Supreme
Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
Ethan Hawke – Blue Moon
Michael B Jordan – Sinners
Jesse Plemons – Bugonia
Β’ Γυναικείος Ρόλος:
Odessa A’zion – Marty Supreme
Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
Wunmi Mosaku – Sinners
Carey Mulligan – The Ballad of Wallis Island
Teyana Taylor – One Battle After Another
Emily Watson – Hamnet
Β’ Ανδρικός Ρόλος:
Benicio del Toro – One Battle After Another
Jacob Elordi – Frankenstein
Paul Mescal – Hamnet
Peter Mullan – I Swear
Sean Penn – One Battle After Another
Stellan Skarsgård – Sentimental Value
Καλύτερο Καστ (σύνολο):
I Swear
Marty Supreme
One Battle After Another
Sentimental Value
Sinners
Καλύτερη Φωτογραφία:
Frankenstein
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
Train Dreams
Καλύτερο Μοντάζ:
F1
A House of Dynamite
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
Κοστούμια:
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
Wicked: For Good
Μακιγιάζ:
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
Wicked: For Good
Μουσική:
«Bugonia»
«Frankenstein»
«Hamnet»
«One Battle After Another»
«Sinners»
Καλύτερος Σχεδιασμός Παραγωγής
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
Ήχος:
F1
Frankenstein
One Battle After Another
Sinners
Warfare
Εφέ:
Avatar: Fire and Ash
F1
Frankenstein
How to Train Your Dragon
The Lost Bus
Βρετανική Ταινία Μικρού Μήκους:
Cardboard
Solstice
Two Black Boys in Paradise
Βρετανική Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους:
Magid / Zafar
Nostalgie
Terence
This Is Endometriosis
Welcome Home Freckles
Ανερχόμενος Ηθοποιός σύμφωνα με την ψήφο του κοινού:
Robert Aramayo
Miles Caton
Chase Infiniti
Archie Madekwe
Posy Sterling