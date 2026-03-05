Στη Χαλκίδα ο Μπραντ Πιτ για τα γυρίσματα της νέας ταινίας του – Δείτε τις πρώτες εικόνες

0

Η έκδοση εισιτηρίων στον σταθμό της πόλης δεν είναι εφικτή σήμερα

Από τα ξημερώματα της Πέμπτης, ο Μπραντ Πιτ βρίσκεται στη Χαλκίδα, για τη συνέχεια των γυρισμάτων της ταινίας «The Riders», όπου πρωταγωνιστεί. Τα γυρίσματα θα διαρκέσουν μέχρι την Τετάρτη 11 Μαρτίου.

Οι κάμερες της παραγωγής έχουν πάρει θέσεις στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης, με τα μέτρα ασφαλείας να είναι αυξημένα. Η εκπομπή «Το Πρωινό» έδειξε τα πρώτα πλάνα.

Η θαλαμηγός «Persefoni» που μετέφερε τον Μπραντ Πιτ, έπιασε λιμάνι μπροστά στο σταθμό των τρένων στη Χαλκίδα λίγο μετά τις 05.00 τα ξημερώματα, σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr. Τα γυρίσματα θα διαρκέσουν μέχρι αργά το απόγευμα και θα πραγματοποιηθούν εντός του κτιρίου του σταθμού των τρένων.

Εργαζόμενοι της Hellenic Train βρίσκονται στον χώρο και ενημερώνουν τον κόσμο ότι η έκδοση εισιτηρίων στον σταθμό της Χαλκίδας δεν είναι εφικτή σήμερα και πραγματοποιείται αποκλειστικά εντός των συρμών.

Από τις 11 έως τις 13 Μαρτίου, ο Μπραντ Πιτ θα βρεθεί στη Νέα Μάκρη για τις τελευταίες σκηνές του φιλμ, επί ελληνικού εδάφους.

Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Έντβαρντ Μπέργκερ, ο οποίος έχει υπογράψει και το «Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο»», που τιμήθηκε με Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας, καθώς και το «Κονκλάβιο», που απέσπασε 8 υποψηφιότητες για Όσκαρ.

To «The Riders» είναι βασισμένο στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Αυστραλού συγγραφέα Τιμ Γουίντον που κυκλοφόρησε το 1994, το οποίο ήταν υποψήφιο για βραβείο Booker.