Νίκος Μουτσινάς: «Έμεινα εκτός τηλεόρασης γιατί συνειδητοποίησα κάποια πράγματα»

0

«Αυτή την περίοδο, τα κοινωνικοπολιτικά προβλήματα είναι περισσότερα από τα χαρούμενα γεγονότα, δυστυχώς»

Δηλώσεις στους ρεπόρτερ των ψυχαγωγικών εκπομπών παραχώρησε ο Νίκος Μουτσινάς, ο οποίος μίλησε και για την αποχή του από την τηλεόραση.

«Θα με βλέπατε στην τηλεόραση, αν υπήρχε κάτι που θα με ενδιέφερε», είπε αρχικά ο Νίκος Μουτσινάς.

Ο Νίκος Μουτσινάς είπε στη συνέχεια: «Ήταν πολλά τα χρόνια που έκανα καθημερινή εκπομπή. Αυτή την περίοδο, τα κοινωνικοπολιτικά προβλήματα είναι περισσότερα από τα χαρούμενα γεγονότα, δυστυχώς. Οι εκπομπές που έκανα εγώ είχαν κατά βάση το χιούμορ και την πλάκα και αυτό ζόριζε χρόνο με το χρόνο.

Ζητώ συγγνώμη απ’ όλους αυτή τη στιγμή, αλλά δεν πιστεύω ότι η τηλεόραση αγαπάει πολύ αυτούς που δουλεύουν γι’ αυτήν. Όλα γίνονται όπως πρέπει να γίνουν και ο χρόνος πάντα δείχνει ότι αυτό ήταν το καλύτερο που θα έπρεπε να μας έχει συμβεί».

Κλείνοντας, ο Νίκος Μουτσινάς είπε: «Έμεινα εκτός τηλεόρασης γιατί συνειδητοποίησα κάποια πράγματα. Είμαι σε πολύ ωραία φάση της ζωής μου».