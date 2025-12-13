Νίκος Μουτσινάς: «Τέσσερα χρόνια προσπαθούσα να δημιουργήσω μονογονεϊκή οικογένεια, αλλά το κεφάλαιο έκλεισε πλέον»

0

«Μου την έλεγαν όλοι, δεν μου άρεσε καθόλου όλο αυτό το σκ…ό που έπεφτε πάνω μου χωρίς κανένα λόγο»

Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» ήταν σήμερα ο Νίκος Μουτσινάς, για μια εφ όλης της ύλης συνέντευξη – συζήτηση με τη Σίσσυ Χρηστίδου και τους συνεργάτες της.

Ο Νίκος Μουτσινάς απάντησε, μεταξύ άλλων, και για το κεφάλαιο οικογένεια και υιοθεσία, το οποίο, όπως ανέφερε, έχει κλείσει πλέον για τον ίδιο.

«Όχι, δεν είμαι ακόμα σε αυτή τη φάση, θα το είχα πετύχει, φαντάζομαι. Όχι, έκλεισε αυτό! Έκλεισε σαν θέλω… Το ζητούμενό μου, μέσα σε διάφορα άλλα, έχει να κάνει με την ελευθερία. Είναι μια πολύ σημαντική αξία για μένα, που την κυνηγάω με πολύ μεγάλη μανία», είπε αρχικά ο Νίκος Μουτσινάς.

Ο Νίκος Μουτσινάς είπε στη συνέχεια: «Γύρω στα τέσσερα χρόνια έψαχνα τρόπους πώς θα μπορούσα να δημιουργήσω μια μονογονεϊκή οικογένεια. Το κράτος δεν βοήθησε καθόλου σε αυτό. Μετά, με κάποιες σκέψεις καλύτερες, με μια ανάλυση και με μια επιφοίτηση, συνειδητοποίησα ότι αυτό που κυνηγάω δεν εμπεριέχει ελευθερία, δυστυχώς!

Όταν, λοιπόν, συνειδητοποίησα ότι γι’ αυτό δεν μου κάθεται, γιατί κάτι στράβωνε, γιατί το σύστημά μου έλεγε ότι… δεν είναι αυτό που θες, γιατί το κυνηγάς; Όταν το συνειδητοποίησα, το πήρα πολύ ωραία απόφαση, ησύχασε το σύστημά μου… Ευτυχώς το κατάλαβα νωρίς. Αν συνέβαινε, εννοείται πως θα ήμουν στρατιώτης, αλλά θα πήγαινα λίγο κόντρα στο ψυχικό κομμάτι».

«Δεν μου λείπει η τηλεόραση. Δεν μου λείπει αυτή η καθημερινότητα, έχω βρει μια ησυχία και μια ηρεμία. Έχω στρίψει τον εγκέφαλό μου σε άλλη κατεύθυνση. Δεν βλέπω τηλεόραση, ούτε την σιχαίνομαι. Αυτή τη στιγμή ζω πολύ καλά χωρίς να είμαι μέσα σε αυτή. Έχω περάσει ωραία, έχω περάσει και δύσκολα. Αυτό που θέλω να κάνω δεν νομίζω να έχει θέσει στην τηλεόραση», είπε επίσης ο κ. Μουτσινάς.

Αναφερόμενος στην εκπομπή «ΝΜ Βραδιάτικα», ο Νίκος Μουτσινάς απάντησε: «Στην τελευταία μου εκπομπή μπήκε μια άνω τελεία, δεν προλάβαμε να χαιρετήσουμε. Δεν με αφορά πώς και αν θα κλείσω την τηλεοπτική μου καριέρα και δεν το λέω με υπεροψία».

Ο Νίκος Μουτσινάς πρόσθεσε στη συνέχεια: «Κάνω πράγματα για να προσπαθήσω να μάθω το μέσα μου, γιατί με την κάμερα έβλεπα μόνο την εξωτερική μου εικόνα. Θα ήθελα να μπορώ να κάνω κάτι που μέσα από αυτό ο κόσμος θα μπορεί να βοηθηθεί και θα μπορεί να ακούσει πέντε πράγματα, μέσα από τα οποία μπορεί να αποκτήσει έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης».

Κλείνοντας, ο Νίκος Μουτσινάς είπε: «Για το κομμάτι της τηλεόρασης κανείς δεν ξέρει. Θα ήθελα κάτι που να μην έχει πολλές σκοτούρες. Δεν μου αρέσει να μπαίνω στα στόματα όλων. Με την περσινή στραπατσάδα που συνέβη είχα την αίσθηση ότι είχε μπουκώσει το στόμα της τηλεόρασης να μου την πει. Μου την έλεγε όποιος ανέπνεε. Αυτό δεν μου άρεσε καθόλου, όλο αυτό το σκ…ό που έπεφτε πάνω μου χωρίς κανένα λόγο, χωρίς κανείς να ξέρει την αλήθεια».