Μαίρη Βιδάλη για την απώλεια του γιου της: «Για εσάς έχει περάσει ένας χρόνος, για μένα ούτε μέρα»

«Δεν υπάρχει χρόνος για εμάς. Εύχομαι κανένας να μην το ζήσει αυτό»

Συγκίνησε με τα λόγια της η Μαίρη Βιδάλη στη νεκπομπής «Buongiorno, όπου ήταν καλεσμένη ένα χρόνο μετά τον θάνατο του γιου της, Κάρολου.

«Για εσάς έχει περάσει ένας χρόνος. Για μένα και για την κόρη μου, δεν έχει περάσει ούτε μέρα. Κάποια φίλη που έχει χάσει το παιδί της εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μου είπε ότι μετά τα 20 χρόνια θα είναι πιο εύκολο.

Δεν υπάρχει χρόνος για εμάς. Εύχομαι κανένας να μην το ζήσει αυτό. Πάνω απ’ όλα βοηθά η πίστη μου. Είμαι άνθρωπος του όλα ή τίποτα», είπε η Μαίρη Βιδάλη.