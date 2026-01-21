Ξέσπασε ο Ετεοκλής Παύλου κατά της Εύης Δρούτσα: «Να “βουτάμε” τη γλώσσα στο μυαλό μας, δεν κάνει κακό μια συγνώμη»

0

Τον εκνεύρισε η τοποθέτησή της για την Marseaux

Εξόργισε τον Ετεοκλή Παύλου η τοποθέτηση της Εύης Δρούτσα για την Marseaux. Μετά την προβολή του σχετικού αποσπάσματος στον αέρα του STAR, ο παρουσιαστής της πρωινής εκπομπής ήταν επθετικός.

Επισήμανε χαρακτηριστικά πως «πρέπει να καταλάβουμε τη βαρύτητα που έχει ο δημόσιος λόγος. Η Marseaux είναι ένα κορίτσι που έχει πει, όπως έχω ακούσει σε συνεντεύξεις της, ότι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ με βουλιμικά επεισόδια. Έχασε τη μητέρα της 17 ετών και αυτό έκανε μια συνθήκη πάρα πολύ δύσκολη για την ίδια.

Και έρχεται τώρα η Εύη Δρούτσα να χτυπήσει ακριβώς σ’ αυτό που έχει βιώσει αυτό το κορίτσι και να της ξυπνήσει όλο αυτό. Κάποια στιγμή να “βουτάμε” τη γλώσσα στο μυαλό μας και μία συγγνώμη, έστω και εκ των υστέρων, δεν κάνει κακό».

Μάλιστα, ο Ετεοκλής Παύλου συμπλήρωσε στον αέρα του «Breakfast@Star»: «Εμείς το υπολογίζουμε ανεξαρτήτως του τι έχει βιώσει, όμως δεν ισχύει το ίδιο για όλους προφανώς. Απλά τώρα καταλαβαίνεις, μπαίνεις στη θέση ενός ανθρώπου που έχει βιώματα συγκεκριμένα, σε τι δύσκολη θέση έρχεται. Και αυτό το κορίτσι είναι αυτή τη στιγμή διαγωνιζόμενη, παλεύει να δώσει τον καλύτερο της εαυτό και η ψυχολογία της είναι να κάθεται να απολογείται για το τι θα φορέσει ή να απαντάει στην Εύη Δρούτσα».