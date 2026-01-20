Γιάννης Κουκουράκης: «Βγήκα λίγο από το ροζ συννεφάκι που ήμουνα πάντα, αλλά είμαι ξανά εκεί τώρα»

0

«Το 2025 ήταν μια πραγματικά κουραστική χρονιά και δοκιμάστηκα και εγώ στα όρια μου, ψυχικά και σωματικά»

Στο «The 2Night Show» εμφανίστηκε τα μεσάνυχτα της Δευτέρας ο Γιάννης Κουκουράκης μιλώντας για τη χρονιά που πέρασε και τη συνειδητή του επιλογή να βλέπει τη ζωή «μέσα από ένα ροζ συννεφάκι».

«Το ’25 ήταν καλή χρονιά, ήταν δύσκολη χρονιά από θέμα κούρασης, αλλά έφυγε πολύ όμορφα και μπήκε και το ’26 πάρα πολύ όμορφα. Μια γνώση που απέκτησα για την ανθρώπινη φύση… βγήκα λίγο από το ροζ συννεφάκι που ήμουνα πάντα, αλλά είμαι ξανά εκεί τώρα γιατί μ’ αρέσει πάρα πολύ και δεν μ’ αφορά να βγω. Το ροζ συννεφάκι… τα ’χει όλα καλά. Βλέπεις μόνο τα θετικά, δεν ασχολείσαι με πράγματα που δεν θα σε κάνουν καλύτερο άνθρωπο. Έφυγα και ξαναπήγα γιατί ήταν μια πραγματικά κουραστική χρονιά και δοκιμάστηκα και εγώ στα όριά μου, ψυχικά και σωματικά», είπε ο πρωταγωνιστής του «Grand Hotel».

Στο πεδίο των ανθρώπινων σχέσεων, ο Γιάννης Κουκουράκης αναγνώρισε την ανάγκη να δίνει περισσότερο χρόνο στους ανθρώπους της ζωής του, επιλέγοντας μια καθαρή στάση απέναντι στις αξίες και την προσωπική του συνείδηση. «Το βασικότερο όλων, απ’ ό,τι έχω καταλάβει μέχρι τώρα στη ζωή μου, είναι να κοιμάμαι με τη συνείδησή μου καθαρή, με τις αξίες μου εκεί που τις είχα από τότε που με θυμάμαι. Θέλω πλέον να αφιερώνω χρόνο και για τους ανθρώπους, γιατί τόσα χρόνια δουλειά… έχω δώσει τα πάντα για τη δουλειά και ίσως έχω παραμελήσει το κομμάτι των ανθρωπίνων σχέσεων. Φέτος ο στόχος είναι να δίνω περισσότερο χρόνο σε ανθρώπους».

Όσο για την τηλεόραση, ο ηθοποιός παραμένει αφοσιωμένος. «Στην τηλεόραση δουλεύω 10 ώρες την ημέρα. Είναι κάτι που λατρεύω, κάτι που υπηρετώ με όλη μου την καρδιά και με τα δύο μου νεφρά, τα δύο μου πνευμόνια, και το μυαλό. Δεν περίμενα ποτέ ότι ο δρόμος θα με έφερνε μέχρι εδώ. Στα δικά μου μάτια είναι μια φυσική συνέχεια του τρόπου που ζω και σκέφτομαι. Όσο πάει».

Ιδιαίτερα έντονη ήταν και η αναφορά στην οικογένεια, με ζεστασιά και ευγνωμοσύνη. «Θέλω να περνάω με τους γονείς μου χρόνο γιατί νιώθω πάρα πολύ τυχερός που έχω αυτούς τους δύο ανθρώπους για γονείς. Είμαι φίλος και με τον πατέρα μου και με τη μητέρα μου και με τα αδέρφια μου. Είναι πραγματικά μεγάλη χαρά. Είναι οι άνθρωποί μου, η οικογένειά μου, με έχουν σταθεί στα δύσκολα. Εγώ έτσι θα ήθελα να είμαι και με τα παιδιά μου. Ό,τι είναι καλώς να ’ρθει».

Ο Γιάννης Κουκουράκης στάθηκε στο θέμα της πίστης και της κοινωνικής συμπεριφοράς, μιλώντας για μια ανάγκη επαναφοράς του μέτρου, της ενσυναίσθησης και, όπως είπε, της «ντροπής». «Αρχίζω και εμπιστεύομαι και πιστεύω και στους ανθρώπους. Θέλω να ξανάρθει λίγο στη μόδα η ντροπή. Να υπάρχει ενσυναίσθηση και αγάπη για τον συνάνθρωπο. Γιατί είμαστε σε μια πολύ ανθρωποφαγική κοινωνία. Ας φροντίζουμε λίγο ο ένας τον άλλον. Όσο μπορούμε».

Στην προσωπική του διαδρομή, ο ηθοποιός επιμένει στην οικονομική αυτονομία και στη σταθερότητα που ο ίδιος επέλεξε να χτίσει. «Από τα 20 είμαι μόνος μου οικονομικά. Οπότε οι συνθήκες ζωής μου με οδηγήσαν στο να πρέπει να φροντίσω για το αύριο. Αυτό έχει γίνει βίωμα. Μ’ αρέσει να έχω μία ασφάλεια, την οποία λόγω οικονομικής κατάστασης της οικογένειάς μου δεν την είχα ποτέ. Έπρεπε να τη φτιάξω εγώ», κατέληξε.