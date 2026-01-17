Αφροδίτη Σκαφίδα για Πύρρο Δήμα: «Όταν τον γνώρισα, του είπα ότι έχει μια βδομάδα να λύσει τις εκκρεμότητες του»

0

«Δεν έχουμε ψάξει ποτέ κινητό, ούτε ζηλεύουμε ο ένας τον άλλο»

Για την γνωριμία τους και όσα τους οδήγησαν στον γάμο και την οικογένεια μίλησαν η Αφροδίτη Σκαφίδα και ο Πύρρος Δήμας στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη».

«Η αλήθεια είναι ότι γνωριστήκαμε τυχαία. Ήμασταν φίλοι στο Facebook ή στο Instagram, δεν θυμάμαι ακριβώς, και κάποια στιγμή μας κάλεσαν στη Θεσσαλονίκη από το Ολυμπιακό Μουσείο και τσουπ, βρέθηκα μπροστά του. Εγώ καθόμουν πίσω πίσω στο αεροπλάνο, δεν είχαν κανονίσει κάποιο μέσο για να μας μεταφέρουν και μου λέει: “Έλα στο ταξί μου”. Δεν είχα επιλογή βέβαια, αλλά ήταν τύχη», αφηγήθηκε η Αφροδίτη Σκαφίδα.

«Να πω το ρεζουμέ; Το ρεζουμέ ήταν ότι με τάιζε στο στόμα. Εγώ έφταιγα;», παρενέβη για να εξηγήσει ο Πύρρος Δήμας από την πλευρά του.

«Μου είπε: “Θα πάμε στα μπουζούκια, αλλά μην το πεις γιατί έχουμε κλείσει μόνο για 2-3 άτομα”. Είμαστε μαζί με έναν φίλο μας και του λέει: “Πολύ το πάω αυτό το κορίτσι” και λέει: “Εγώ να δεις”, και γυρίζει και με φιλάει. Όχι στο μάγουλο, στο στόμα. Είμαι άτυχη, γιατί δεν τον γνώρισα ποτέ “στεγνό”», περιέγραψε λίγο αργότερα η Αφροδίτη Σκαφίδα στο late-night show του ΣΚΑΪ.

«Όταν γνώρισα τον Πύρρο του είπα ότι έχει μια εβδομάδα να λύσει τις εκκρεμότητες του… κι εκεί τελείωσε. Δεν έχουμε ψάξει ποτέ κινητό, ούτε ζηλεύουμε ο ένας τον άλλο. Όταν έχεις επιλέξει έναν άνθρωπο έτσι όπως τον θέλεις, όλα τα άλλα θα είναι συμπληρώματα», τόνισε η Αφροδίτη Σκαφίδα.