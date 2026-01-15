Αιμίλιος Χειλάκης: «Η νέα χρονιά με βρήκε με ένα θέμα υγείας, είναι δυσάρεστο»

0

Τι είπε για την προσωπική σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα

Ο Αιμίλιος Χειλάκης μίλησε στα τηλεοπτικά συνεργεία αποκαλύπτοντας πως η νέα χρονιά τον βρήκε με ένα σοβαρό ζήτημα υγείας. Ο έμπειρος ηθοποιός, επίσης, διευκρίνισε ότι υπάρχει εκτίμηση και οικογενειακή σχέση με τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχει σκοπό να «κατέβει» στην πολιτική.

«Μη με ρωτάτε για τη νέα χρονιά. Με βρήκε με ένα θέμα υγείας, είναι πολύ δύσκολη χρονιά. Είναι δυσάρεστο. Δε θα σου πω γι’ αυτό. Είναι δύσκολα τα πράγματα, πραγματικά δύσκολα. Δε πρέπει να τα συζητήσουμε. Η ευχή που κάνω είναι να τελειώσει αυτό το ζήτημα που έχω. Να είμαστε καλά», είπε αρχικά ο ηθοποιός.

Όσον αφορά την προσωπική σχέση με τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, ο Αιμίλιος Χειλάκης τοποθετήθηκε. «Εγώ διάβασα ένα βιβλίο, ρωτήστε εκείνον που το έγραψε. Εγώ είμαι ο άνθρωπος που το διάβασε. Υπάρχει μια σχέση κοινωνική με έναν άνθρωπο που εκτιμώ, κι εκείνος με εκτιμά, και υπάρχει και οικογενειακή σχέση, αλλά δεν υπάρχει κάτι παραπέρα. Έχω απαντήσει στην ερώτηση αν θα κατέβω στην πολιτική και έχω πει όχι», είπε.