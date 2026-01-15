Βαρύ πένθος για τον Αιμίλιο Χειλάκη από το θάνατο της μητέρας του

0

«Το παιδί μέσα μου σήμερα γέρασε»

Αποχαιρέτησε για πάντα την αγαπημένη του μητέρα ο Αιμίλιος Χειλάκης, καθώς έκανε γνωστό το θάνατό της μέσα από τα social media.

Με μια φορτισμένη συναισθηματικά ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Αιμίλιος Χειλάκης μοιράστηκε τρεις εικόνες της αείμνηστης μητέρα του την οποία και συνόδευσε με τα εξής λόγια καρδιάς.

«Η Γαρυφαλίτσα μου έφυγε. Αυτό το πλήρης ημερών πάντα με ενοχλούσε να το λέω. Ποιος βαθμολογεί αυτήν την πληρότητα… Τώρα θα κατοικήσει στην μνήμη.

Το να την θυμάστε είναι η πιο ωραία ευχή σ’ αυτούς που μένουν πίσω. Μια προτροπή που έχει νόημα. Θα σε θυμάμαι μανούλα μου τόσο όμορφη, τόσο γλυκιά και τόσο αρχοντική.

Το παιδί μέσα μου σήμερα γέρασε, το πήρες μαζί σου. Θα σε θυμάμαι. Ο Μίλος σου». καταλήγει ο Αιμίλιος Χειλάκης σ’ αυτό το τρυφερό διαδικτυακό «αντίο» στη μητέρα του, Γαρυφαλλιά.