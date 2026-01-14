Γιώργος Λιάγκας: «Δυστυχώς τραβάω μεγάλο ζόρι, αν δεν βρω λύση, δεν με βλέπω καλά»

0

Στην έναρξη της εκπομπής «Το Πρωινό», ο Γιώργος Λιάγκας μοιράστηκε με τους συνεργάτες του και τους τηλεθεατές τα τελευταία νέα για την πορεία της υγείας του, μετά τον τραυματισμό του από την πτώση στο σπίτι του.

Ο παρουσιαστής εξήγησε πως είναι κάθε μέρα και καλύτερα, ωστόσο, έχει δημιουργηθεί κι άλλο πρόβλημα από την πτώση.

«Η ζημιά του χτυπήματος μέρα με τη μέρα γίνεται καλύτερα. Επειδή, όμως, εγώ έχω μια στραβή σπονδυλική στήλη με μια έντονη σκολίωση από μικρός, όλο αυτό το πράγματα, το χτύπημα του δημιούργησε μεγαλύτερο πρόβλημα… Κάτι πιέστηκε, δεν ξέρω τι και όταν περπατήσω παραπάνω από 10-15 βήματα, το αριστερό μου μέρος και το αριστερό μου πόδι μουδιάζει και δεν έχει καθόλου δύναμη.

Είμαι σαν να έχω ένα πόδι. Δυστυχώς τραβάω ένα μεγάλο ζόρι και δεν ξέρω πώς θα… Άστα να πάνε! Και πήγα και σε έναν γιατρό χθες και μου είπε και κάποια πράγματα για το μέλλον που δεν είναι και πολύ ευοίωνα. Αν δεν βρω λύση, δεν με βλέπω καλά», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.