Σταμάτης Φασουλής: Στην καλύτερη παράσταση που έχω κάνει στη ζωή μου δεν ήρθε ψυχή

«Έχω κάνει πράγματα που είναι μέτρια και έχουν σκίσει. Γι’ αυτό, μην δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στις επιτυχίες ή στις αποτυχίες»

Για την μεγάλη του αποτυχία στο θέατρο, την οποία κουβαλά ακόμα και σήμερα, μίλησε μεταξύ άλλων ο Σταμάτης Φασουλής στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

«Δεν έχω καταλάβει τις επιτυχίες, γιατί δεν άφησα και τον εαυτό μου ήσυχο. Πάντα ετοίμαζα κάτι άλλο την ώρα που γινότανε. Ξέρεις, δεν ήθελα ποτέ να ευχαριστηθώ πολύ ή να το πάρω πάνω μου που λένε για μια επιτυχία, γιατί έτσι θα έπρεπε να στεναχωρηθώ πολύ και για μία αποτυχία. Οπότε, ένας καλλιτέχνης κατά τη γνώμη μου πρέπει να στέκεται λίγο πιο μακριά. Και από την αποτυχία μην καταρρακωθεί και τα παρατήσει, αλλά και από την επιτυχία, μην το πάρει πολύ ψηλά τον αμανέ και την πληρώσει αυτός», είπε αρχικά ο Σταμάτης Φασουλής.

Σε ερώτηση της Κατερίνας Καινούργιου για τις αποτυχίες του, ο σκηνοθέτης και ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι: «Έχω κάνει αποτυχίες, απλώς δεν φαίνονται. Δεν έχω κάνει και πάρα πολλές, αλλά έχω κάνει και αποτυχιάρες, μπαμ! Εγώ έχω και ένα παράπονο. Το καλύτερο πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου και η καλύτερη παράσταση και η καλύτερη ερμηνεία, ήταν ο «Μπαμπάς» που έπαιζα πριν 10 χρόνια, δεν ήρθε ψυχή. Και έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα που είναι μέτρια και έχουν σκίσει. Γι’ αυτό, μην δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία στις επιτυχίες ή στις αποτυχίες. Γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι σημαίνει.

Με τον «Μπαμπά» έκανα δύο χρόνια να παίξω μετά. Δεν ήθελα, γιατί δεν με νοιάζει η αποτυχία η εισπρακτική, με νοιάζει ότι αυτό που κάνεις και αυτό που προσπαθείς να δώσεις, δεν έχει καμία ανταπόκριση, σου γυρνάνε την πλάτη, ότι αυτό δεν αφορά κανέναν. Δεν είναι ωραίο πράγμα.

Από την άλλη μεριά βέβαια, η επιτυχία, αν την πάρεις σαν κάτι καθημερινό, ότι έτσι οφείλεις να κάνεις, έτσι έπρεπε να κάνεις, ωραία το ‘κανες, πάμε παρακάτω. Και δεν αφήνω ποτέ μια δουλειά να μείνει μέσα μου, εκτός από αυτό που σου ‘πα, εκτός από τον «Μπαμπά» που είναι μία περίπτωση. Όλα τ’ άλλα προχωράω παρακάτω».