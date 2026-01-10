Ναταλία Γερμανού: Ας κάνουμε εμείς καλά τη δουλειά μας, για να μη μας τη φάνε οι Youtubers και τα vidcasts

0

«Η τηλεόραση χάνει έδαφος»

Με αφορμή τα όσα ειπώθηκαν στο «Πρωινό» από Γιώργο Λιάγκα και Πάνο Κατσαρίδη για τα vidcasts και την Ελίνα Παπίλα, η Ναταλία Γερμανού εξέφρασε την άποψή της στον αέρα του «Καλύτερα δε γίνεται».

«Το παρακολούθησα όλο αυτό να γίνεται μπροστά στα… έντρομα μάτια μου, η Φωτεινή Πετρογιάννη την υπερασπίστηκε πολύ ζεστά, μπράβο Φωτεινή!

Ο Γιώργος Λιάγκας είπε ότι δεν τον κολακεύει καθόλου. Τον ρώτησε η Δέσποινα Καμπούρη αν τον κολακεύει που μια δημοσιογράφος θέλει να του πάρει συνέντευξη και είπε όχι», είπε αρχικά η Ναταλία Γερμανού.

Η Ναταλία Γερμανού είπε στη συνέχεια: «Αισθάνομαι ότι οι παρουσιαστές έχουμε περιέλθει σε μια ελαφρώς αγωνιώδη κατάσταση, επειδή βλέπουμε ότι οι youtubers κερδίζουν έδαφος. Η τηλεόραση χάνει έδαφος, το Youtube και τα vidcasts κερδίζουν έδαφος.

Αυτό το κατανοώ κι εγώ πολλές φορές έχω πιάσει τον εαυτό μου να παρακολουθεί με ενδιαφέρον συνεντεύξεις που γίνονται σε vidcasts με λιγότερο ενδιαφέρον απ’ ότι παρακολουθώ τις τηλεοπτικές».

Κλείνοντας το θέμα, η Ναταλία Γερμανού ανέφερε: «Το ότι εμείς που έχουμε την αγωνία μας επειδή δουλεύουμε στην τηλεόραση, δεν φταίνε τα παιδιά. Τα παιδιά στο Youtube κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους.

Και αν η μοίρα, το σύμπαν θέλει να μας φάνε σε 5-10 χρόνια τη δουλειά, let it be, τι να κάνουμε τώρα; Έτσι είναι η ζωή! Ας κάνουμε κι εμείς καλά τη δουλειά μας, να μείνουμε και να συντηρηθούμε. Τι να κάνουμε τώρα, αν το κοινό θέλει να βλέπει Youtube και vidcasts;».