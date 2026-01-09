Γιώργος Λιάγκας: «Τρεις ηθοποιοί από τη “Λάμψη” δεν ήθελαν να μιλήσουν για τον Χρήστο Πολίτη»

0

Ο Χρήστος Πολίτης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών και η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο. Ο ρόλος που τον συνόδευσε καλλιτεχνικά περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο είναι αυτός του Γιαγκου Δράκου στη «Λάμψη», τη θρυλική σειρά του Νίκου Φώσκολου.

Το πρωί της Παρασκευής, ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, πως σε προσωπική επικοινωνία που είχε ο ίδιος με ηθοποιούς που συμπρωταγωνιστούσαν με τον Χρήστο Πολίτη στη Λάμψη, αρνήθηκαν να κάνουν οποιαδήποτε δήλωση για τον ηθοποιό.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε: «Πάντως, να πω και κάτι άλλο. Εγώ πήρα χθες προσωπικά δύο τρεις ηθοποιούς από τη Λάμψη και μου είπαν "δεν θέλουμε να μιλήσουμε γιατί δεν έχουμε και τις καλύτερες αναμνήσεις". Λέω ρε παιδί μου ο άνθρωπος πέθανε τώρα, τι πάει να πει αυτό; Μου λέει "δεν θα πω κάτι κακό ποτέ, αλλά προτιμώ να σιωπήσω". Και μου έκανε τεράστια κατάπληξη το γεγονός ότι ακόμα και τώρα θεωρούν ότι δεν τους είχε φερθεί καλά, ότι ήταν στριφνός».