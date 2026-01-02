Ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ σε συζητήσεις για το «Peaked» της A24

0

Η ταινία θα γίνει υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες της Μόλι Γκόρντον

Μετά την πολυσυζητημένη ερμηνεία του ως Μπρους Σπρίνγκστιν (Bruce Springsteen) στο «Deliver Me From Nowhere» —ρόλος που του χάρισε μια υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα— ο Τζέρεμι 'Αλεν Γουάιτ (Jeremy Allen White) φαίνεται ότι θα έχει μία εξαιρετικά δημιουργική χρονιά. Σύμφωνα με το Nexus Point News, ο ηθοποιός βρίσκεται σε συζητήσεις για να ενταχθεί στο καστ της ταινίας «Peaked» της A24, όπου θα συμπρωταγωνιστήσει με την σύντροφό του, Μόλι Γκόρντον (Molly Gordon).

Η ίδια θα αναλάβει και τη σκηνοθεσία βασισμένη σε σενάριο που έγραψε μαζί με την 'Αλι Λέβιταν (Allie Levitan). Το φιλμ αποτελεί τη δεύτερη σκηνοθετική απόπειρα της Γκόρντον ενώ θα είναι το πρώτο που θα αναλάβει εξ ολοκλήρου μόνη της.

Το «Peaked» ακολουθεί την Bobby (Γκόρντον) και τη Millie, «δύο γυναίκες γύρω στα 30 που, ενώ στο σχολείο ήταν τα πιο δημοφιλή κορίτσια, στην πορεία η ζωή τους δεν είχε την αναμενόμενη εξέλιξη. Όταν συνειδητοποιούν ότι δεν έλαβαν πρόσκληση για το reunion των 10 χρόνων από την αποφοίτησή τους, αποφασίζουν να εισβάλουν και να παρευρεθούν απρόσκλητες».

Ο Γουάιτ έχει ένα ιδιαίτερα φορτωμένο πρόγραμμα μπροστά του. Θα πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Enemies» της A24, ενώνοντας τις δυνάμεις του με τον Όστιν Μπάτλερ (Austin Butler) σε σενάριο και σκηνοθεσία του Χένρι Ντάναμ (Henry Dunham). Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει φέτος. Παράλληλα θα βρίσκεται στο πρωταγωνιστικό καστ των παραγωγών «The Social Reckoning» και «The Mandalorian & Grogu» ενώ μέσα στη χρονιά θα ξεκινήσει τα γυρίσματα για το «Painted Bride» του Τζερεμάια Ζάγκαρ (Jeremiah Zagar), επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η Γκόρντον πραγματοποίησε το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με το «Theater Camp», στο οποίο επίσης πρωταγωνίστησε, σύμφωνα με το World of Reel. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο φεστιβάλ Sundance το 2023 και αναδείχθηκε ως μία από τις κορυφαίες ανεξάρτητες παραγωγές της χρονιάς. Η ίδια είναι επίσης γνωστή για τους ρόλους της στις ταινίες «Booksmart» και «Shiva Baby», καθώς και από τη δημοφιλή σειρά «The Bear» του FX, όπου συμπρωταγωνιστεί με τον Γουάιτ.

Τα γυρίσματα του «Peaked» είναι προγραμματισμένα να ξεκινήσουν μέσα στον Ιανουάριο στο Νιου Τζέρσεϊ.