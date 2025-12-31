Δώρα Αναγνωστοπούλου: Λύγισα πάρα πολλές φορές στη διαδρομή μου

0

«Όταν είσαι μικρός, δεν ξέρεις πως ακριβώς να διαχειριστείς τις δυσκολίες»

Στις φορές που λύγισε συναισθηματικά κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης δημοσιογραφικής της διαδρομής μίλησε η Δώρα Αναγνωστοπούλου, η οποία ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno».

«Σ’ αυτά τα 22 χρόνια, λύγισες ποτέ; Δηλαδή έφτασες σε σημείο να δεις λίγο την πόρτα της εξόδου και να πεις… μωρέ, μήπως να τραβήξω προς τα εδώ και να μη συνεχίσω σ’ αυτό το μετερίζι;» ρώτησε χαρακτηριστικά ο Άρης Καβατζίκης για να αποκριθεί η Δώρα Αναγνωστοπούλου ως εξής. «Μία και δυο φορές; Πάρα πολλές φορές. Ναι, γιατί όταν είσαι μικρός, δεν ξέρεις πως ακριβώς να διαχειριστείς τις δυσκολίες. Οπότε το πρώτο πράγμα που θα πεις είναι “εντάξει, τέλος”. Μετά όμως κοιμάσαι ένα βράδυ, ξυπνάς την επόμενη ημέρα και είσαι πάλι χαρούμενος.

Το κλίμα, για παράδειγμα, είναι μια δυσκολία, πως διαμορφώνεται κάποιες φορές. Δηλαδή σε κάποιες συνεργασίες με κάποιους ανθρώπους. Οι άνθρωποι είναι πάντα αυτοί που σε κάνουν να αισθάνεσαι κάπως αλλά αυτά ξεπερνιούνται.

Όταν έχεις και μια γήινη βάση και ανθρώπους δίπλα σου να σε στηρίζουν και να σε κάνουν να αισθάνεσαι ότι μπορείς να το διαχειριστείς, το διαχειρίζεσαι πιο εύκολα».