Κωνσταντία Δημογλίδου: Αν γύριζα τον χρόνο πίσω και επέλεγα άλλο επάγγελμα, θα ήταν αυτό της ιατρικής

Για την απόφαση να γίνει αστυνομικός μίλησε μεταξύ άλλων η Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία ήταν καλεσμένη στην επομπή «Buongiorno». Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. παραδέχθηκε πως, αν γυρνούσε πίσω τον χρόνο και επέλεγε έναν διαφορετικό επαγγελματικό δρόμο, θα ακολουθούσε ενδεχομένως αυτόν της ιατρικής.

«Από μικρή ήθελα να γίνω αστυνομικός. Νομίζω ότι άρχισα να το σκέφτομαι στις τάξεις του Λυκείου, εκεί όπου λίγο ή πολύ όλα τα παιδιά ψάχνουν τι θα ήθελαν να γίνουν. Βέβαια, είχα πάντα στο μυαλό μου και την ιατρική και μου έχει μείνει αυτό. Δηλαδή σε μικρότερη ηλικία έλεγα ότι θα γίνω παιδίατρος και νομίζω ότι, αν γύριζα τον χρόνο πίσω και τελικά επέλεγα κάποιο άλλο επάγγελμα, θα επέλεγα αυτό της ιατρικής», είπε αρχικά η Κωνσταντία Δημογλίδου και συνέχισε:

«Δεν υπήρχε κανένας στην οικογένεια μου που να προέρχεται από την αστυνομία. Ούτε στις ένοπλες δυνάμεις ούτε κάποιος ένστολος γενικότερα. Είχαν συμβεί και διάφορα περιστατικά στον τόπο από τον οποίο προέρχομαι. Ένα περιστατικό που μας είχε σοκάρει όλους ήταν η δολοφονία της Κικής Κούσογλου από την σύντροφο της και ανήκε στο οικογενειακό, φιλικό μας περιβάλλον.

Νομίζω πως αυτό ήταν και το πρώτο σοκ που με έφερε πιο κοντά στην αστυνομία, γιατί ασχοληθήκαμε με λεπτομέρειες ακόμα και τα μικρότερα παιδιά καθώς τότε ήμουν μαθήτρια».