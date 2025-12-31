«Κεραυνοί» Αρβανίτη για τον «Καποδίστρια» του Γιάννη Σμαραγδή: «Παλιομοδίτικο, γερασμένο, με έπιασε κατάθλιψη»

0

«Δεν μπορούσα να το δω όλο, έφυγα από την αίθουσα»

Ο Δημήτρης Αρβανίτης παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», το πρωινό της Τετάρτης.

Μεταξύ άλλων, μάλιστα, ο γνωστός σκηνοθέτης κλήθηκε να εκφέρει την άποψη του για το νέο κινηματογραφικό εγχείρημα του συναδέλφου του, Γιάννη Σμαραγδή και δεν χαρίστηκε καθόλου στον λόγο του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Αρβανίτης σημείωσε χαρακτηριστικά πως «τον "Καποδίστρια" τον είδα, αυτή η ταινία κυριολεκτικά με άφησε άναυδο γιατί δεν είναι κινηματογράφος καν. Είναι συγκόλληση μεγάλων στιγμών ενός ήρωα. Δραματουργικά δεν προχωρεί καθόλου και δεν βλέπει τον ήρωα σε βάθος».

«Επίσης είναι παλιομοδίτικο στην αντίληψη του τόσο πολύ, τόσο γερασμένο, που με έπιασε κατάθλιψη. Δεν μπορούσα να το δω όλο, έφυγα από την αίθουσα».

«Νομίζω ότι είναι μια φοβερά αποτυχημένη και επικίνδυνα κακή στο να δημιουργήσει ένα προηγούμενο όπου θα βλέπουμε τέτοιες καρικατούρες ηρώων που σημάδεψαν την ελληνικότητα» υπογράμμισε ο Δημήτρης Αρβανίτης.