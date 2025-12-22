Δήμητρα Γαλάνη: Η τραπ δεν είναι κάτι κακό, απλά γίνεται με πολύ ευτελή υλικά

0

«Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία»

Καλεσμένες στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ ήταν οι Δήμητρα Γαλάνη και Ελένη Τσαλιγοπούλου.

Οι δύο σπουδαίες ερμηνεύτριες, με αφορμή τη μουσική τους σύμπραξη, μίλησαν για την εξέλιξη του ελληνικού τραγουδιού στο πέρασμα των δεκαετιών και μεταξύ άλλων αναφέρθηκαν και στη μόδα της τραπ μουσικής, που επικρατεί τα τελευταία χρόνια.

«Η τραπ δεν είναι κάτι κακό. Απλά είναι κακή τραπ αυτή. Η τραπ είναι μες στο χιπ-χοπ, ας πούμε, ένα είδος, και απλά γίνεται με πολύ ευτελή υλικά», σχολίασε χαρακτηριστικά η Δήμητρα Γαλάνη.

«Το σωστό -άρα και το καλό- τραγούδι είναι αυτό που πρώτα απ’ όλα σέβεται τη γλώσσα. Έχουμε έναν θησαυρό που λέγεται “ελληνική γλώσσα” εδώ και 4.000 χρόνια κι εμείς εδώ τη θάβουμε. Δεν είναι μόνο η αγάπη, υπάρχει η μοναξιά του ανθρώπου, του φυγά, του διωγμένου, του ανθρώπου που είναι στο περιθώριο», είπε η τραγουδίστρια.

«Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να σου πω. Υπάρχει κάποιος λόγος. Εγώ τραγουδάω 55 χρόνια. Το τι έχει έρθει κι έχει φύγει είναι το κάτι άλλο. Πολλές φορές μέσα σε αυτόν τον συρφετό, βρίσκεις διαμάντια», τόνισε η Δήμητρα Γαλάνη.