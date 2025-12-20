Ανδρομάχη: Εγώ αδίκησα το τραγούδι στη Eurovision, δεν το είπα καλά

0

Παραδέχτηκε η Ανδρομάχη ότι δεν απέδωσε όπως θα ήθελε στη σκηνή της Eurovision. Η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου στον ΣΚΑΪ.

«Εγώ το αδίκησα», είπε αρχικά η Ανδρομάχη. «Δεν το είπα καλά. Έλειπε κάτι. Δεν ήμουν 100% σωστή. Ήμουν σαν… 60. Μπορεί να ήθελε παραπάνω εμπειρία που εγώ δεν την είχα», πρόσθεσε.

Παρά τις δυσκολίες, η Ανδρομάχη κράτησε τελικά θετικό πρόσημο από τη συμμετοχή της, τονίζοντας πως, παρά τον αρχικό πόνο και την πίκρα, η συνολική εμπειρία ήταν όμορφη. «Μου έχει μείνει πολύ ωραία εμπειρία, πλάκα κάνω», είπε με χαμόγελο.

Όταν ρωτήθηκε αν θα επέστρεφε ξανά στη Eurovision, απάντησε θετικά, θέτοντας όμως σαφείς προτεραιότητες. «Θα ξαναπήγαινα, απλά θα ήθελα να ρυθμίσω σωστά τον χρόνο μου για να μη χάσω στιγμές με τον μπέμπη, γιατί είναι πολύ απαιτητικό project», σημείωσε.

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στις φήμες γύρω από ενδεχόμενες μελλοντικές συμμετοχές, με την Ανδρομάχη να κρατά αποστάσεις και να αποφεύγει αποκαλύψεις. «Δεν μπορώ να δώσω πληροφορίες. Είναι έτσι τα χέρια μου δεμένα», είπε, ενώ για τον Γιώργο Λιβάνη σχολίασε με διπλωματία: «Ο Γιώργος έχει πολύ γούστο. Έχει ωραία αισθητική».