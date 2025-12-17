Αγγελική Ηλιάδη: «Έχω βιώσει άρρωστη και κακοποιητική ζήλεια, δεν θα ήθελα ποτέ στη ζωή μου να το ξαναπεράσω αυτό»

0

Τι ανέφερε για τις εξελίξεις με τη διαθήκη της γιαγιάς της, Καίτης Γκρέυ

Το νέο της συμβόλαιο με τη Heaven Music υπέγραψε η Αγγελική Ηλιάδη και η κάμερα του «Happy Day» ήταν εκεί για να της αποσπάσει κάποιες δηλώσεις.

Η γνωστή τραγουδίστρια απαντά για τις εξελίξεις με τη διαθήκη της γιαγιάς της, Καίτης Γκρέυ, ενώ εξομολογείται την κακοποίηση που υπέστη σε προηγούμενη σχέση της και την περιπέτεια που πέρασε με τη διαταραχή πανικού.

«Τέτοιες συμπεριφορές και γεγονότα δυστυχώς συνέβαιναν, συμβαίνουν και θα συμβαίνουν και στον χώρο μας, γιατί υπάρχουν άνθρωποι άρρωστοι στο μυαλό. Το θέμα είναι να προστατευόμαστε όσο πιο πολύ μπορούμε και να μιλάμε ανοιχτά. Δεν συμβαίνουν τα χειρότερα στη νύχτα», είπε αρχικά η Αγγελική Ηλιάδη και αποκαλύπτει:

«Το χειρότερο που μου συνέβη εμένα είναι η διαταραχή πανικού λόγω του χωρισμού μου τότε. Ήμουν πολύ στεναχωρημένη και πιεσμένη, αντιμετωπίστηκε με φαρμακευτική αγωγή. Στους 3 μήνες ήμουν πολύ καλά και σταμάτησα τα φάρμακα».

«Έχω βιώσει άρρωστη και κακοποιητική ζήλεια, δεν θα ήθελα ποτέ στη ζωή μου να το ξαναπεράσω αυτό», εξομολογείται χαρακτηριστικά η Αγγελική Ηλιάδη.

Μετά την τελευταία κίνηση του θείου της, Φίλιππου, να καταθέσει αγωγή για την ακύρωση της ιδιόχειρης διαθήκης της μητέρας του, Καίτης Γκρέυ, σύμφωνα με την οποία η εκλιπούσα άφησε την περιουσία της στον εγγονό της, Κωνσταντίνο, η Αγγελική Ηλιάδη απαντά:

«Τι να σχολιάσω άλλο για τη διαθήκη της γιαγιάς μου; Για μας αυτό το κεφάλαιο έχει κλείσει με την απόφαση που έχει βγει και τέλος. Από κει και πέρα, καθένας μπορεί να προχωρήσει όπως εκείνος νομίζει».

Ο βασικός ισχυρισμός του Φίλιππου Ηλιάδη είναι ότι η διαθήκη αποτελεί προϊόν πλαστογραφίας, καθώς υποστηρίζει πως η μητέρα του δεν ήταν σε θέση πνευματικά και σωματικά να τη συντάξει τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Επικαλούμενος αποτελέσματα ιδιωτικού γραφολογικού ελέγχου που φέρεται να δείχνουν ότι ο γραφικός χαρακτήρας δεν ανήκει στην τραγουδίστρια, προειδοποιεί πως θα κινηθεί νομικά και θα ζητήσει τη λογοδοσία όλων όσων ενεπλάκησαν σε αυτή τη «σκευωρία», φωτογραφίζοντας πρόσωπα όπως ο δικηγόρος που δημοσίευσε τη διαθήκη και η οικιακή βοηθός.

«Θα περιμένω την απόφαση που θα εκδώσει το Πρωτοδικείο για την πλαστότητα της διαθήκης. Εάν η διαθήκη αποδειχθεί ότι είναι πλαστή από το Πρωτοδικείο, αλίμονο σε όλους όσους ενεπλάκησαν σε αυτή τη σκευωρία. Θα μηνυθούν και θα λογοδοτήσουν», προειδοποιεί ο Φίλιππος Ηλιάδης σε επικοινωνία του με την πρωινή εκπομπή του Alpha.