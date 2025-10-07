Αγγελική Ηλιάδη: «Έχω βρεθεί στη θέση του Γιώργου Μαζωνάκη, είναι ψυχοφθόρο»

0

«Γνωρίζω προσωπικά τον Γιώργο και τον βλέπω καλά»

Η Αγγελική Ηλιάδη με αφορμή τις εμφανίσεις της στο «Taboo» με την Θέλξη μίλησε στην κάμερα του «Happy Day».

Η γνωστή τραγουδίστρια που έχει βρεθεί κατά καιρούς στα φώτα της δημοσιότητας με πολλαπλά σχόλια μίλησε για τον Γιώργο Μαζωνάκη, τονίζοντας πως έχει βρεθεί στη θέση του.

«Γνωρίζω προσωπικά τον Γιώργο και τον αγαπάω. Επειδή έχω βρεθεί κι εγώ σε παρόμοια φάση να μιλάνε έτσι για προσωπικές καταστάσεις κι είναι πολύ ψυχοφθόρο όλο αυτό, θέλω να βλέπω τον Γιώργο καλά και πρέπει να σου πω ότι τον βλέπω καλά», σχολίασε η Αγγελική Ηλιάδη.