Τίνα Μεσσαροπούλου για υπόθεση τραγουδιστή: «Μήπως υπάρχει και κάτι άλλο πέρα από αυτό;»

«Όταν θες να κάνεις μία καταγγελία, όταν θες να κάνεις μία αγωγή, μία μήνυση, δεν την προαναγγέλλεις. Πας και την κάνεις»

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται τα τελευταία 24ωρα η προαναγγελθείσα καταγγελία σε βάρος πασίγνωστου τραγουδιστή για σεξουαλική κακοποίηση, η οποία -σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ- αναμένεται να γνωστοποιηθεί εντός της τρέχουσας εβδομάδας.

Το πρωί της Τετάρτης (17/12) η παρέα του «Happy Day» αναφέρθηκε στο θέμα, με την Τίνα Μεσσαροπούλου να επισημαίνει πως πίσω από αυτή την ιστορία ίσως κρύβεται και κάτι άλλο πέρα από το στοιχείο της κακοποίησης αυτής καθαυτής.

«Μήπως υπάρχει και κάτι άλλο πέρα απ’ αυτό; Δηλαδή, πέρα από το θέμα της όποιας και αν κακοποίησης υπάρχει, υπάρχει και κάτι άλλο; Δηλαδή, "μου έκανες αυτό, είναι ένας τρόπος να σε εκδικηθώ για κάτι άλλο"; Να σου βγάλω κάτι που υπάρχει, μπορεί και να μην υπάρχει όμως», τόνισε χαρακτηριστικά η δημοσιογράφος.

«Εγώ γι’ αυτό πάω σε κάτι άλλο. Μπορεί όντως να υπάρχει μία συμπεριφορά αντίστοιχη. Μπορεί όμως να μην υπάρχει και να κατασκευάζεται για κάποιον άλλον λόγο η συμπεριφορά αυτή. Αυτό είναι κάτι που μένει να το δούμε από τη στιγμή που θα υπάρξει η μήνυση, η αγωγή», συμπλήρωσε η Τίνα Μεσσαροπούλου.

Παίρνοντας τον λόγο, η Σταματίνα Τσιμτσιλή σχολίασε:

«Δεν αμφισβητώ ότι μπορεί τα καταγγελόμενα να έχουν συμβεί. Αλλά με τον τρόπο που έχει γίνει όλη αυτή η ιστορία, τελικά ο κόσμος λέει "Μήπως όντως ο τραγουδιστής είπε χθες, ότι με εκβιάζουν για να μου πάρουν χρήματα;". Αυτό είπε ο τραγουδιστής.

Μπορεί να μην ισχύει και εμείς πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις είμαστε a priori με τα θύματα. Δηλαδή πάντα θέλουμε να επιβεβαιώσουμε την ιστορία του θύματος, αν όντως τα καταγγελόμενα έχουν συμβεί. Αλλά από κει και πέρα, ο τρόπος με τον οποίο αυτή η ιστορία συζητιέται, δεν την έχουμε ξαναδεί».

«Όταν θες να κάνεις μία καταγγελία, όταν θες να κάνεις μία αγωγή, μία μήνυση, δεν την προαναγγέλλεις. Πας και την κάνεις. Εφόσον έχεις όλα τα στοιχεία. Δεν βγαίνεις και βγάζεις ντουντούκες και λες… Εάν έχεις τα στοιχεία αυτά και θες να κινηθείς νομικά και το πιστεύεις αυτό, πας και το κάνεις. Δεν ξέρω, εγώ σαν μεθοδολογία, κάτι άλλο… αυτό εμένα μου κάνει εντύπωση», κατέληξε στην τοποθέτησή της η Τίνα Μεσσαροπούλου.