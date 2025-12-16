Γιούλικα Σκαφιδά: Δεν μιλάω για την προσωπική μου ζωή, γιατί είμαι γνωστή

0

Για την περίοδο της δικής της κύησης ως μια όμορφη και φυσιολογική διαδικασία, κατά την οποία συνέχισε να εργάζεται εντατικά στην τηλεοπτική σειρά «Ψυχοκόρες» και στο θέατρο μίλησε η Γιουλίκα Σκαφιδά στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου.

Η ηθοποιός περιγράφει Μάλιστα, τονίζει πως δεν αντιμετώπισε την κατάσταση ως κάτι που την περιόρισε, αλλά συνέχισε τη ζωή της κανονικά, φροντίζοντας απλώς να είναι προσεκτική.

«Την εγκυμοσύνη τη βίωσα πολύ όμορφα, δεν τη βίωσα ως κάτι πολύ πολύ ιδιαίτερο και ξεχωριστό… ξεχωριστό με την έννοια ότι δούλευα… από την αρχή ήμουν στις “Ψυχοκόρες” και ήμουν και στο θέατρο, έκανα πρόβες. Η ζωή μου ήταν κανονική, απλώς πρόσεχα να μην κάνω… τρέλες», αναφέρει η Γιούλικα Σκαφιδά.

«Δεν το ήθελα χρόνια με την έννοια ότι στα 18 και στα 20… δεν ξέρω… τουλάχιστον οι δικές μου οι φίλες δεν είχαν στο μυαλό τους ότι "εγώ όταν μεγαλώσω θέλω να κάνω οικογένεια", λέγαμε όλοι ότι "εγώ όταν μεγαλώσω θέλω να πάρω Όσκαρ" ξέρω γω… ή "εγώ όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω πυρηνικός επιστήμονας" ή κάτι τέτοιο. Προέρχομαι από μία δεμένη, αγαπημένη οικογένεια», περιγράφει χαρακτηριστικά.

«Είχα στο μυαλό μου ότι μ’ αρέσει αυτό το πρότυπο και ίσως κάποια στιγμή… αλλά τα τελευταία χρόνια και με τον ερχομό της ανιψιάς μου της τελευταίας, γιατί είχα ήδη τρεις πιο πριν… σκέφτηκα ότι "τι ωραία, αυτό το μωρό μ’ αρέσει", δεν ξέρω… θέλω κι εγώ έναν ανθρωπάκι να φέρω στον κόσμο, να του μάθω τη ζωή, να τον κάνω ένα καλό άνθρωπο. Κάπως έτσι το σκέφτηκα και… και το δρομολόγησα», εξομολογείται η Γιούλικα Σκαφιδά.

Όταν η Κατερίνα Καινούργιου αναφέρθηκε στο πρότυπο της μονογονεϊκής οικογένειας και το γεγονός ότι η ηθοποιός επιλέγει να μη μιλά για την προσωπική της ζωή, η Γιούλικα Σκαφιδά θέλησε να επισημάνει:

«Κοίταξε, δεν μιλάω για την προσωπική ζωή, γιατί είμαι γνωστή ως ηθοποιός, οπότε θα ήθελα να ρίξω το βάρος μου εκεί και να παρέμβω σε ό,τι εγώ θεωρώ πιο σοβαρό, δηλαδή να ευαισθητοποιήσω κοινωνικά σε κάποια ζητήματα τέτοια και τα λοιπά. Ναι, δεν είμαι μονογονέας και αυτό ήθελα απλά να το πω, γιατί δεν θέλω να παίρνω τα εύσημα, γιατί είναι πολύ δύσκολο το μεγάλωμα ενός παιδιού, οπότε δεν θέλω να παίρνω εύσημα για κάτι που δεν κάνω».