Γρηγόρης Βαλτινός: Δεν καταλαβαίνω πώς κάποιος μπορεί να λειτουργήσει σεξουαλικά κάτω από βία

«Πάντα είχα μια αναγκαστική ωριμότητα, αλλιώς δεν γινόταν να ανταπεξέλθω στη ζωή μου»

Γρηγόρης Βαλτινός και Γιάννης Σαρακατσάνης παραχώρησαν κοινή συνέντευξη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, με αφορμή την παράσταση «Κάθε Τρίτη με τον Μόρι».

«Είναι ένα έργο που μας έχει χαράξει. Μιλάει για τη ζωή μου. Με εκφράζει απόλυτα, δεν υπάρχει φράση μέσα στο έργο που να μην ακολουθώ», είπε αρχικά ο Γρηγόρης Βαλτινός.

Ο Γρηγόρης Βαλτινός ανέφερε στη συνέχεια: «Πάντα είχα μια αναγκαστική ωριμότητα, αλλιώς δεν γινόταν να ανταπεξέλθω στη ζωή μου. Ο Γιάννης Σαρακατσάνης είναι από τους σημαντικότερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει».

Ο Γιάννης Σαρακατσάνης είπε με τη σειρά του: «Όταν έκανα παιδί, διέκοψα το θέατρο, αλλά επέστρεψα ξανά μόνο γι’ αυτό το έργο. Κάθε μέρα που περνάει, αισθάνομαι όλο και πιο τυχερός για τη συνεργασία μου με τον Γρηγόρη Βαλτινό».

Ο Γρηγόρης Βαλτινός τόνισε στη συνέχεια: «Είναι εντυπωσιακή η φράση ότι το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι, τροφοδοτεί αντιπαλότητες και τσακωμούς. Συναντάμε αντισεξουαλικές συμπεριφορές. Δεν καταλαβαίνω πώς κάποιος μπορεί να λειτουργήσει σεξουαλικά κάτω από βία».