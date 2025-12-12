Η Ανθή Βούλγαρη θα κινηθεί νομικά για τις επεξεργασμένες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν με το μωρό της

0

Η δημοσιογράφος προειδοποιεί τους γονείς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί

Η Ανθή Βούλγαρη αποκάλυψε το πρωί της Παρασκευής μέσα από την εκπομπής της «Κοινωνία Ώρα Mega» πως εικόνες με την ίδια και το παιδί της αλλοιώθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη. Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια τόνισε ότι θα κινηθεί νομικά και προειδοποιώντας τους γονείς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

«Βρέθηκα στη φωταγώγηση του Δέντρου του Πειραιά και είχαμε πάρει μαζί και τον μικρό, χωρίς φυσικά να δείξουμε το πρόσωπό του. Παρ’ όλα αυτά, έχουν πάρει εμένα και τον Κώστα, μας έχουν τοποθετήσει σε διάφορα τοπία και στο σώμα του παιδιού έχουν βάλει το πρόσωπο άλλου μωρού.

Αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα και θα κινηθώ νομικά. Φαντάσου τι θα μπορούσε να συμβεί αν είχα δείξει το πρόσωπο του παιδιού και πού θα μπορούσε να "παίξει" αυτή η εικόνα. Το λέω για να προσέχετε, γιατί είναι πολύ σοβαρό», δήλωσε η Ανθή Βούλγαρη.