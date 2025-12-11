Παύλος Ευαγγελόπουλος: «Δημιουργούσε μια κατάσταση τρόμου στο γύρισμα, συνάδελφοι έβαζαν τα κλάματα στο πλατό»

0

Ο Παύλος Ευαγγελόπουλος βρέθηκε καλεσμένος στο νέο επεισόδιο για την εκπομπή «Καλύτερα αργά» με την Αθηναϊδα Νέγκα, όπως είδαμε το βράδυ της Τετάρτης στο πρόγραμμα του Action 24.

Ανάμεσα σε άλλα, δε, ο γνωστός πρωταγωνιστής γύρισε πίσω στον χρόνο και μίλησε για την περίοδο των γυρισμάτων στο σίριαλ «Ρετιρέ» υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση και εποπτεία του Γιάννη Δαλιανίδη.

Πιο συγκεκριμένα, ο Παύλος Ευαγγελόπουλος σημείωσε χαρακτηριστικά πως «όταν λέμε κακοποιητική συμπεριφορά, ως προς τις φωνές που μπορεί να υπάρξουν σε μια συνεργασία, έχω ζήσει αυτή την κατάσταση στο "Ρετιρέ" και στους "Μικρομεσαίους" με τον Γιάννη Δαλιανίδη. Ήταν ένας τέτοιος τύπος, δημιουργούσε μια τέτοια ατμόσφαιρα στο γύρισμα. Μια ατμόσφαιρα τρόμου, το οποίο βέβαια τότε το θεωρούσαμε φυσιολογικό».

«Υπήρχαν στιγμές στο πλατό που ηθοποιοί, πολύ μεγαλύτεροι από μένα στην ηλικία και πολύ πιο έμπειροι, έβαζαν τα κλάματα. Εγώ είχα πει, μάλιστα, τότε πως μετά από αυτή τη συνεργασία, οτιδήποτε άλλο θα είναι λούνα παρκ. Βέβαια, όχι σε μένα, ποτέ. Θέλω να πω πως ήμουν μάρτυρας όλης της ιστορίας, χωρίς όμως να ήμουν εγώ ο κύριος αποδέκτης αυτής της συμπεριφοράς».

«Θεωρώ ότι ήμουν πάρα πολύ σωστός επαγγελματίας και το λέω αυτό γιατί μου το είχε πει, οπότε δεν δημιουργούσα προβλήματα. Υπήρχε όμως αυτή η ατμόσφαιρα της τρομοκρατίας που το θεωρούσαμε φυσιολογικό και πιστεύω ότι ήταν κι άλλοι έτσι εκείνοι την εποχή, θεωρούνταν όμως αυτό το πράγμα φυσιολογικό» πρόσθεσε, ακόμα, ο Παύλος Ευαγγελόπουλος στο talk show με την Αθηναϊδα Νέγκα τη νύχτα της Τετάρτης υπογραμμίζοντας, τέλος, τα εξής για τον αείμνηστο σκηνοθέτη:

«Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν φοβερά αυταρχικός, φοβερά απαιτητικός και ήθελε να κάτσεις έτσι ακριβώς όπως σου το είχε δείξει. Αν έκανες δηλαδή λίγο έτσι το πόδι, τρελαινόταν».