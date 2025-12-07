Μπέττυ Μαγγίρα: «Στο “I love Σου Κου” ανέχτηκα συνεργασίες και ανθρώπους που δεν θα έπρεπε»

0

Τη Μπέττυ Μαγγίρα υποδέχθηκε στο πλατό του «Χαμογέλα και Πάλι» η Σίσσυ Χρηστίδου. Οι δύο παρουσιάστριες, που πριν από δύο χρόνια είχαν βρεθεί απέναντι στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου, συζήτησαν για εκείνη την εποχή, τους λόγους που οδήγησαν την ίδια εκτός τηλεόρασης και τις κουβέντες που έχει κάνει για άλλα projects, τα οποία ωστόσο "ναυάγησαν".

«Πάρα πολλές φορές έχω πάει προτάσεις μου σε κανάλια, ακόμα και τώρα θα πάω μια πρόταση που μπορεί να την πιστεύω. Θεωρώ όμως πως, δυστυχώς, κανείς δεν τολμάει πια και ένας λόγος που η ελληνική τηλεόραση έχει πάρει την κατρακύλα είναι και αυτός», είπε αρχικά η Μπέττυ Μαγγίρα.

«Θέλω πια στη ζωή μου να κάνω πράγματα που μου ταιριάζουν και να μου δίνουν την ελευθερία να τα κάνω. Όταν λοιπόν με φωνάζεις εμένα, με φωνάζεις για κάποιον συγκεκριμένο λόγο και όχι για να είμαι διεκπεραιωτική. Ξέρεις τι παίρνεις, άσε με να σου το δώσω. Αν δεν θέλεις, μη με φωνάζεις», ξεκαθαρίζει.

«Βλέποντας τα χρόνια όλης μου της πορείας, ανέχτηκα πράγματα που δεν έπρεπε, δέχθηκα ανθρώπους και συνεργασίες που έπρεπε να είναι δίπλα μου κι εγώ δεν ήθελα, αλλά το ήθελε το κανάλι. Το ένστικτό μου όμως δεν έχει πέσει ποτέ έξω. Προκειμένου όμως να εξυπηρετήσουμε έναν σκοπό και να βάλει κάποιος ένα πρόσωπο που προωθεί, θα το πληρώσουμε όλοι στο τέλος και πρωτίστως εγώ», σχολιάζει η Μπέττυ Μαγγίρα αμέσως μετά και επισημαίνει με νόημα:

«Όταν μου φέρεις δίπλα μου κάποιον που δεν αξίζει, γιατί εσύ τον θέλεις, συνολικά δεν θα χαθεί η απόδοση;».

«Έγινε αυτό στο I Love Σου Κού;», τη ρώτησε ανοιχτά ο Νίκος Συρίγος, με τη Μπέττυ Μαγγίρα να του απαντά ανοιχτά, προκαλώντας "παγωμάρα" στο πλατό:

«Εν μέρει ναι. Μπορεί να ήρθε ένα πρόσωπο που εγώ να μην το επιθυμούσα, επέμενε το κανάλι».

«Θα γυρίσω στην τηλεόραση μόνο όταν με αφήσουν να κάνω ελεύθερα αυτό που θέλω με τις προϋποθέσεις, τις συνθήκες και τους κατάλληλους ανθρώπους. Τους λες "παιδιά, δεν κάνει αυτός ή αυτή για τη συγκεκριμένη συνθήκη", γιατί να ταλαιπωρούμαστε;

[…] "Κόπηκα" εγώ για να βάλουν αυτά τα παιδιά (Weekenders) και τους έκοψαν κι αυτούς. Πρέπει να τους δώσεις χρόνο. Δεν μπορώ εγώ να συναγωνιστώ τη Σίσσυ που το κάνει το πρωινό το Σαββατοκύριακο χρόνια, ενώ η ζώνη στον ΑΝΤ1 ήταν κλειστή για 6 χρόνια. Χρειάζομαι χρόνο για να το χτίσω», κατέληξε επί του θέματος η Μπέττυ Μαγγίρα.