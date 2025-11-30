Θεοφανία Παπαθωμά: Φτάσαμε στις εποχές που δεν πρέπει να μιλάμε, είναι τρομακτικός αυτός ο φασισμός

0

«Έχουν παρεξηγηθεί δηλώσεις μου επί τούτου, για να χρησιμοποιηθούν»

Για τη σχέση που διατηρεί με τον χρόνο αλλά και για τον φασισμό που παρατηρεί να υπάρχει στην εποχή μας μίλησε η Θεοφανία Παπαθωμά στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» και τον δημοσιογράφο Κυριάκο Θεοδοσίου.

«Τώρα πια έχω περάσει σε πιο εσωτερικά πράγματα, πιο δημιουργικά και έχω πολύ μεγάλη αυτή την ανάγκη. Δηλαδή να εκφράσω τα πράγματα που έχω πολλά χρόνια μέσα μου και ίσως δεν έχω βρει τις κατάλληλες συνθήκες για να το κάνω. Τον χρόνο δεν μπορείς να τον αποφύγεις, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να συμφιλιωθείς μαζί του. Οπότε πρέπει να συμβαδίζεις με την ηλικία σου και αυτό προϋποθέτει να την έχεις αποδεχθεί», είπε η Θεοφανία Παπαθωμά στον Alpha και συνέχισε:

«Φτάσαμε στις εποχές που δεν πρέπει να μιλάμε. Αυτός ο φασισμός είναι τρομακτικός. Που δεν μπορείς να πεις την γνώμη σου και μπορεί ο καθένας να πάρει αυτή τη γνώμη, να της δώσει ένα αρνητικό πρόσημο, να χρησιμοποιήσει τη θέση του σε ένα κανάλι ή σε οτιδήποτε και να το κάνει πολύ μεγάλο ενώ εσύ, στην ουσία, δεν έχεις πει τίποτα ή έχεις πει κάτι αυτονόητο,

Έχουν παρεξηγηθεί δηλώσεις μου επί τούτου, για να χρησιμοποιηθούν. Δεν έχω πει τίποτα ποτέ τρομακτικό, που δεν έχει ξαναπεί άλλος».