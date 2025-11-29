Δημήτρης Παπανώτας: «Ποιοι είναι αυτοί που κολλάνε τις ταμπέλες; Ή θα είσαι γκέι ή στρέιτ…»

0

«Ο άνθρωπος αυτός που μιλούσε για μένα και για τις επιλογές μου, δεν ήξερε το όνομά μου»

Στο πλαίσιο της παρουσίας του σήμερα στην εκπομπή «Πρωινό σαββατοκύριακο», ο Δημήτρης Παπανώτας ξέσπασε κατά συγκεκριμένων ανθρώπων σε ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης.

«Σε ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης είπαν για τη woke ατζέντα ότι στρέφει τους νέους στην ομοφυλοφιλία, ότι να ‘ναι… Και είπε ότι τώρα γίνονται αυτά, ενώ το ’90 ένας Παπανώτας ήταν στην τηλεόραση και τώρα είναι όλοι», είπε αρχικά ο Δημήτρης Παπανώτας.

Ο Δημήτρης Παπανώτας είπε στη συνέχεια: «Οι άνθρωποι πήγαν να ζητήσουν συγγνώμη, γιατί διαμαρτυρήθηκα έντονα. Ξέρεις πώς ζήτησαν συγγνώμη; Η συγγνώμη του ήταν η εξής: "και εμένα μου είχαν χρεώσει στο σχολείο σχέση με έναν συμμαθητή μου, αλλά επειδή δεν έτρεχε τίποτα, δεν με ενόχλησε. Για να ενοχληθεί τόσο πολύ…".»

Ποιοι είναι όλοι αυτοί που κολλάνε τις ταμπέλες; Ή θα είσαι αριστερός ή με τον Μητσοτάκη, ή θα είσαι γκέι ή στρέιτ. Τη λέξη bi την έχει ακούσει ο ελληνικός λαός; Ο άνθρωπος αυτός που μιλούσε για μένα και για τις επιλογές μου, δεν ήξερε το όνομά μου. Είμαι έξω φρενών!

Φθηνό εμπόριο για ακροαματικότητα. Φυσικά και θα κάνω πράγματα, και στο ραδιοτηλεοπτικό και παντού».

Δείτε το απόσπασμα στο 14:55: