Μιχάλης Ρακιντζής: «Εξαρτάται τι δικαιώματα δίνεις, δεν γίνεται ξαφνικά κάποιος εμμονικός»

«Εννοείται πως εγώ δεν σκέφτηκα να ακολουθήσω τη νομική οδό»

Ο Μιχάλης Ρακιντζής παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» το πρωινό της Δευτέρας, στον Alpha.

Ανάμεσα σε άλλα, δε, ο δημοφιλής καλλιτέχνης κλήθηκε να σχολιάσει το κομμάτι των εμμονικών θαυμαστών με αφορμή και την πρόσφατη ιστορία που βίωσε ο συνάδελφος του, Γιάννης Πλούταρχος.

Πιο συγκεκριμένα, ο Μιχάλης Ρακιντζής σημείωσε χαρακτηριστικά πως «νομίζω ότι όλα αυτά υπάρχουν αλλά εξαρτάται και από το τι δικαιώματα δίνεις. Δεν γίνεται, νομίζω, κανείς ξαφνικά εμμονικός. Εμμονικός θα γίνει, το βάζω και σε εισαγωγικά γιατί δεν είναι πραγματικότητα, όταν αποφασίσει ότι του αρέσει η μουσική και τα τραγούδια σου και σε ακολουθεί διαχρονικά».

«Εννοείται πως εγώ δεν σκέφτηκα να ακολουθήσω τη νομική οδό και εννοείται ότι δεν την έχω ακολουθήσει και για άλλα πράγματα».

«Όπως για τραγούδια που μου παίρνουν, για παράδειγμα, για τα οποία κάνουν τους έξυπνους ότι τα έχουν γράψει εκείνοι. Ούτε γι’ αυτά έχω δώσει σημασία» πρόσθεσε, ακόμα, ο Μιχάλης Ρακιντζής στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη στο μαγκαζίνο του Alpha.