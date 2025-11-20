Δήμητρα Ματσούκα για τη σύλληψη της: Το δίπλωμα μου είχε κρατηθεί για παράβαση πάρκινγκ από αρχές Σεπτεμβρίου

0

Η ηθοποιός επικοινώνησε με την εκπομπή «Το Πρωινό»

Η Δήμητρα Ματσούκα, η οποία συνελήφθη από άνδρες της Τροχαίας στην περιοχή της Βουλιαγμένης, όταν διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, χωρίς πινακίδες, ενώ είχε καταναλώσει αλκοόλ και έτρεχε πάνω από το επιτρεπόμενο όριο, επικοινώνησε με την εκπομπή «Το Πρωινό» και έδωσε τη δική της εκδοχή.

Ο Πάνος Κατσαρίδης μίλησε μέσω μηνυμάτων με τη γνωστή ηθοποιό και σημείωσε στον αέρα της εκπομπής του ΑΝΤ1: «Μου είπε η Δήμητρα, ότι τις πινακίδες τις της πήραν την Κυριακή 16/11. Γύρισε στο σπίτι της με ταξί τότε, άφησε το αυτοκίνητο εκεί που ήταν παρκαρισμένο. Δευτέρα και Τρίτη είχε ρεπό από το θέατρο και χθες, Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, μετά το θέατρο πήρε το αυτοκίνητό της για να το πάει στο σπίτι της και να το αφήσει εκεί. Το δίπλωμά της δεν της είχε αφαιρεθεί, αλλά της είχε κρατηθεί για παράβαση πάρκινγκ που είχε κάνει από αρχές Σεπτεμβρίου, αλλά δεν είχε προλάβει να το παραλάβει».

«Αυτό είναι λίγο ασαφές», σχολίασε ο Γιώργος Λιάγκας σχετικά με το δίπλωμα οδήγησης της ηθοποιού.