Συνελήφθη η Δήμητρα Ματσούκα στη Βουλιαγμένη – Παραβίασε το όριο ταχύτητας, οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και είχε πιει

0

Επιπλέον, το αυτοκίνητο της δεν είχε και πινακίδες

Η γνωστή ηθοποιός Δήμητρα Ματσούκα συνελήφθη από αστυνομικούς της ΟΕΠΤΑ σε μπλόκο που είχαν στήσει στην περιοχή της Βουλιαγμένης.

Όλα συνέβησαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, όταν το ειδικό κλιμάκιο αστυνομικών της Τροχαίας σταμάτησε το όχημα που οδηγούσε η 51χρονη ηθοποιός, καθώς έτρεχε πολύ παραπάνω από το προβλεπόμενο όριο.

Πιο αναλυτικά, το ραντάρ την εντόπισε να κινείται στην οδό Αθηνάς με 97 χλμ/ώρα, ενώ το ανώτατο όριο είναι 50 χλμ/ώρα. Δεν ήταν μόνο αυτό το πρόβλημα για την 51χρονη καθώς, όπως διαπιστώθηκε στον έλεγχο, οδηγούσε χωρίς δίπλωμα το οποίο της είχε αφαιρεθεί στις αρχές Οκτωβρίου για άλλη παράβαση, ενώ το ΙΧ αυτοκίνητό της δεν είχε και πινακίδες λόγω άλλης παράβασης στο κέντρο της Αθήνας.