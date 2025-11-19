Γιώργος Λιάγκας: «Η κ. Μουτίδου έχει πάθει Λαζόπουλο το τελευταίο διάστημα,φαντάζεται πράγματα. Είναι μηνύσιμο αυτό»

0

«Το να κόβει να ράβει και να βγαίνει ακριβώς αντίθετο συμπέρασμα, είναι αλητεία!»

Με αφορμή συνέντευξη του Γιώργου Γεροντιδάκη και ερώτηση για το αν το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι, ο Γιώργος Λιάγκας θέλησε να κάνει μια τοποθέτηση για τη Σοφία Μουτίδου. Ο παρουσιαστής θέλησε, επίσης, να απαντήσει και για τα νέα σχόλια της ηθοποιού μέσα από το «Real View».

«Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί σε κάθε ερώτηση αισθανόμαστε την ανάγκη να βάλουμε και τη Σοφία Μουτίδου μέσα. Αυτό το καινούριο κόλπο… Γιατί σε κάθε ερώτηση να πούμε "η Σοφία Μουτίδου είπε"; Γιατί θεωρούμε ότι η άποψη της κας Μουτίδου αφορά το Πανελλήνιο.

Αφού όλοι λέμε ότι δεν ισχύει, γιατί εμείς το επαναφέρουμε με την άποψη της κα Μουτίδου. Η κα Μουτίδου έχει πάθει Λαζόπουλο το τελευταίο διάστημα, έχει πάθει μια εμμονή, παίρνει πράγματα, φαντάζεται πράγματα που λέει κάποιος και κρίνει αυτά που φαντάζεται και όχι αυτά που έχει πει. Είναι μηνύσιμο αυτό, αλλά τέλος πάντων θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

«Μου είπαν ότι χθες έκρινε εμένα για πράγματα που δεν είχα πει και μόνταρε, έκοψε, έραψε και έλεγε πράγματα επί άλλων θεμάτων που δεν τα είχα πει ποτέ και έβγαινε αντίθετο συμπέρασμα. Για ποιο λόγο να θεωρούμε σοβαρό έναν άνθρωπο που έχει αυτή τη λογική, αυτή την πολιτική και αυτή τη θέση στον δημόσιο βίο; Στους ανθρώπους να δίνουμε την σοβαρότητα και την σημαντικότητα που πρέπει. Γιατί τον συγκεκριμένο άνθρωπο να τον αναδεικνύουμε ως έναν σημαντικό παράγοντα του δημόσιου βίου και να λέμε είναι βαρόμετρο, το είπε η Μουτίδου…

Αν σε κάποιου την εκπομπή κάνουμε καλό, ας μας παίζει, δεν μπορώ να το απαγορεύσω. Ας παίζει όμως όλο το κομμάτι της εκπομπής και ο κόσμος να βγάζει συμπέρασμα γι’ αυτά που έχουμε πει. Το να κόβει να ράβει και να βγαίνει ακριβώς αντίθετο συμπέρασμα, είναι αλητεία. Είναι αλητεία!», τόνισε ο Γιώργος Λιάγκας και κατέληξε αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Τέσσερις γυναίκες… που ερχόταν εδώ η κα Χριστοπούλου και έλεγε η δύναμη των γυναικών, ενωμένες γυναίκες και δεν μας τρομάζει κανείς, μπράβο… τέσσερις γυναίκες να κάνουν αλητείες δεν είναι ωραίο. Πολύ ωραία η πολιτική ορθότητα αλλά όταν μπλέκεται με την αλητεία είναι αλλιώς τα πράγματα. Και είπαμε, υπάρχουν και νομικές συνέπειες για όσα γίνονται στον δημόσιο βίο».