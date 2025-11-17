Ιωάννα και Χριστίνα Μάνδρου αποκαλύπτουν τις διαφορές τους: «Έχουμε κάνει τις ίδιες σπουδές στη Νομική»

0

Για τη βαθιά σχέση που τις ενώνει, αλλά και τις διαφορές στους χαρακτήρες τους μίλησαν οι δίδυμες Ιωάννα και Χριστίνα Μάνδρου στην εκπομπή «Στούντιο 4», όπου ήταν καλεσμένες

«Έχουμε κάνει τις ίδιες σπουδές στη Νομική. Οι διαφορές μας είναι ότι η Ιωάννα είναι πιο τολμηρή και πιο εξωστρεφής από μένα, εγώ είμαι πιο εσωστρεφής και περισσότερο μεθοδική», είπε αρχικά η Χριστίνα Μάνδρου στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και στον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

«Η ουσία της προσωπικότητάς μας έχει πάρα πολλά κοινά. Εγώ το αποδίδω στην πάρα πολύ μεγάλη συναισθηματική σύνδεση που έχουμε. Δεν είναι μόνο ότι γεννηθήκαμε στο ίδιο περιβάλλον. Είμαστε πάρα πολύ συνδεδεμένες, είμαστε ανιδιοτελείς. Δεν έχουμε το αίσθημα της ιδιοκτησίας η καθεμία για τον εαυτό της», πρόσθεσε η Ιωάννα Μάνδρου.

«Μιλάμε πολλές φορές την κάθε ημέρα στο τηλέφωνο. Ίσως να δυσκολεύουμε τους γύρω μας», είπε η Χριστίνα Μάνδρου και παραδέχτηκαν οι δύο αδελφές: «Ήρθαμε πιο κοντά με τον θάνατο της μητέρας μας».

«Τώρα το δίδυμο είναι πολύ συνηθισμένο λόγω των εξωσωματικών. Την εμπειρία του διδύμου την έχουμε βιώσει πολύ θετικά και πιστεύουμε ότι είναι μία πάρα πολύ ωραία εμπειρία», είπε στη συνέχεια η Ιωάννα Μάνδρου.