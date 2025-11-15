Άρια Καλύβα για Λιάγκα: «Τελευταία καρφώνει όλους του τους φίλους, πώς ορίζει την έννοια της φιλίας;»

0

«Το πυροδοτεί κι ο ίδιος ο Γιώργος καθημερινά μέσα από τον τηλεοπτικό αέρα»

Ο Γιώργος Λιάγκας έγινε αντικείμενο δημόσιας αντιπαράθεσης αυτή την εβδομάδα, αφού από τη μία η διαμάχη του με τον Λάκη Λαζόπουλο και από την άλλη η τοποθέτησή του για την απομάκρυνση του Χάρη Λεμπιδάκη από την εκπομπή του Κώστα Τσουρού τον έκαναν πρώτο θέμα στα τηλεοπτικά πάνελ.

Στα δύο αυτά επίμαχα σκηνικά της εβδομάδας αναφέρθηκε και η ομάδα του «Ραντεβού το ΣΚ» το πρωί του Σαββάτου (15/11), με την πρώην συνεργάτιδα του παρουσιαστή, Άρια Καλύβα, να προχωρά σε αιχμηρές παρατηρήσεις γύρω από τη στάση που έχει κρατήσει εκείνος στις δημόσιες αντιπαραθέσεις του.

«Ο Γιώργος Λιάγκας "πουλάει". Μιλάει ο Γιώργος. Βλέπεις όμως ότι κάποια στιγμή το παρατραβάνε κάποιοι. Σε κάθε δήλωση που ρωτούν για τα τηλεοπτικά, λένε "πες μας για τον Γιώργο Λιάγκα", για τα θεατρικά "πες μας για τον Γιώργο Λιάγκα". Ο Γιώργος Λιάγκας πια πηγαίνει με όλα, έχει γίνει η Coca Cola της τηλεόρασης», σημείωσε η δημοσιογράφος.

«Χρόνια τώρα αυτή είναι η τακτική του, έχει αυτόν τον τρόπο και μέσα από την εκπομπή του να "ανακατεύει τη σούπα", να συνεχίζει και να μη βάζει ένα τέλος, να τοποθετείται και να είναι και καυστικός κάποιες φορές. Εγώ δεν θα πάρω τη θέση κανενός», τόνισε η Ιωάννα Μαλέσκου στη σχετική κουβέντα που άνοιξε στο πάνελ.

«Το πυροδοτεί κι ο ίδιος ο Γιώργος καθημερινά μέσα από τον τηλεοπτικό αέρα. Να θυμίσουμε όμως -γιατί κάποιοι το ξεχνάνε κάποιες φορές- ότι ο τηλεοπτικός αέρας είναι δανεικός και βλέπουμε σε πολλές περιπτώσεις να γίνεται κατάχρηση του τηλεοπτικού αέρα», συνέχισε στην τοποθέτησή της η Άρια Καλύβα.

«Ο Γιώργος διατείνεται ότι κάνει ρεπορτάζ και στην προκειμένη περίπτωση δεν έκανε τίποτα. Τελευταία, ο Γιώργος Λιάγκας "καρφώνει" και τσακώνεται με όλους τους φίλους του. Θα ήθελα να μας πει κάποια στιγμή πώς ορίζει την έννοια της φιλίας. Βέβαια, έχει πει πολλές φορές ότι είναι άφιλος. Αν είναι έτσι ο φίλος Γιώργος, φαντάσου πώς θα είναι ο εχθρός», κατέληξε η Άρια Καλύβα στον αέρα του ΟΡΕΝ.