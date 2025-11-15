Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Η στενότερη συνεργάτης μου, η “δεύτερη μητέρα μου” μού έσκαβε τον λάκκο»

0

Τι απαντά η Έλενα Χριστοπούλου

Το ρεπορτάζ γύρω από τη δικαστική διαμάχη ανάμεσα στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου και την Έλενα Χριστοπούλου έδωσε η εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» το πρωί του Σαββάτου (15/11). Οι δύο πρώην συνεργάτιδες φαίνεται πως οδηγούν τη μεταξύ τους διένεξη στα άκρα, μετά τη μήνυση της πρώτης σε βάρος της γνωστής μάνατζερ, ζητώντας της αποζημίωση ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Το πρώην μοντέλο κάνει λόγο για πλαστογράφηση της υπογραφής της σε 7 επαγγελματικές συμβάσεις και φερόμενη υπεξαίρεση χρηματικού ποσού 305.000 ευρώ.

«Δεν θα μπορούσα ποτέ να διανοηθώ πως η στενότερη συνεργάτης μου, το 'επαγγελματικό μου αποκούμπι", η 'δεύτερη μητέρα μου", ήταν στην πραγματικότητα ο άνθρωπος που υπέσκαπτε την επαγγελματική μου πρόοδο, την οικονομική μου σταθερότητα και προσωπικότητα. Μου έσκαβε τον λάκκο», φέρεται να δηλώνει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου για την Έλενα Χριστοπούλου στην αγωγή και μήνυση που κατέθεσε.

«Εκ των εγγράφων που προσκομίστηκαν, υφίστανται συμβάσεις που έχουν τάχα υπογραφεί από εμένα. Πλην όμως ο δικαστικός γραφολόγος, Παύλος Κηπουράς, ο οποίος παρέστη ως τεχνικός σύμβουλος, έχει διαγνώσει πως οι επίδικες υπογραφές και μονογραφές που φέρονται σαν να ετέθησαν από εμένα είναι πλαστές.

[…] Μάλιστα αποδεικνύεται ότι τις εν λόγω υπογραφές και μονογραφές έθεσε καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια να μιμηθεί τη γνήσια υπογραφή και μονογραφή μου.

Χρησιμοποίησε τα επίδικα πλαστά έγγραφα στο πλαίσιο της νομικής διαδικασίας επίδειξης εγγράφων, την οποία διέταξε η ελληνική δικαιοσύνη, ένεκα της έκνομης συμπεριφοράς της εναγόμενης και της επίμονης άρνησής της να συμμορφωθεί προς τα νομίμως προβλεπόμενα.

Τα εν λόγω πλαστά συμβατικά έγγραφα με φερόμενο συνολικό οικονομικό αντικείμενο 221.960 ευρώ, κατήρτισε κατ’ εξακολούθηση και δρώντας με ενιαίο δόλο τέλεσης των επιμέρους αξιόποινων πράξεων σε μη επακριβώς προσδιορισθέντα χρόνο και πάντως σίγουρα εντός χρονικού διαστήματος μεταξύ 25/4/2025 και 14/5/2025», σημειώνει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

«Με κατέκλυσαν συναισθήματα θλίψης, άγχους και αναξιότητας, διότι χωρίς να το αντιληφθώ βρέθηκα να είμαι ένα ανήμπορο θύμα μιας οικονομικής πλεκτάνης», υπογραμμίζει χαρακτηριστικά.

Τι υποστηρίζει η Έλενα Χριστοπούλου

«Έχοντας βιώσει έναν χρόνο πριν το απόλυτο σοκ με τη συνέντευξη που έδωσε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου η άλλη πλευρά, δεν με εκπλήσσει τίποτα πια, ούτε τα εξωφρενικά ποσά, ούτε και οι μηνύσεις. Ήρθε επιτέλους η ώρα της δικαιοσύνης», είναι η πρώτη απάντηση της Έλενας Χριστοπούλου στη μήνυση 30 σελίδων που κατέθεσε σε βάρος της η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.