Εμμανουήλ Καραλής: «Ο κάθε άνθρωπος περνάει τη δικιά του Οδύσσεια» – Η δυσλεξία και ο σοβαρός τραυματισμός

Καλεσμένος στον Νίκο Χατζηνικολάου βρέθηκε ο Εμμανουήλ Καραλής το βράδυ της Πέμπτης (13/11) και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη διάγνωση του με δυσλεξία, αλλά και πώς την αντιμετώπισε.

«Μεγαλώνοντας εγώ, όταν πήγαινα σχολείο, μαζί με την αδελφή μου που ήμασταν συμμαθητές, η καθηγήτρια έλεγε κάτι πάρα πολύ απλό και μετά λέει "Παιδιά, το καταλάβατε;" και όλοι έλεγαν "Ναι, ναι, ναι, το καταλάβαμε" και εγώ ήμουν από πίσω και δεν είχα καταλάβει και έλεγα ναι, ενώ μέσα μου δεν είχα καταλάβει, οπότε λέω "Παιδιά, χαζός είμαι"», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε:

«Αισθανόμουν πάρα πολύ άσχημα και σε τέτοια εύθραυστη ηλικία, όταν συνειδητοποιείς μόνος σου ότι κάτι δεν πάει καλά γύρω σου, χάνεις τον κόσμο κάτω από τα πόδια σου, οπότε ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μάχη. Ευτυχώς, ήμουν πάρα πολύ τυχερός που κατάφεραν και πήγαν οι καθηγητές, η μητέρα μου, και είπαν "Ο Εμμανουήλ… να δούμε, ίσως έχει δυσλεξία, να πάμε σε μια λογοθεραπεία να δούμε άμα όντως έχει δυσλεξία". Τελικά έδειξε ότι είχα δυσλεξία».

«Ξεκίνησα λογοθεραπεία γιατί δεν μπορούσα και να μιλήσω σωστά, δεν μπορούσα να πω το «ρ» για παράδειγμα ή κάποια άλλα πράγματα, δεν μπορούσα να εκφράσω με λόγια αυτά που σκέφτομαι και άλλα πολλά που για τέτοια ηλικία ήταν πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Αλλά ήμουν τυχερός που με την οικογένειά μου και με τους ανθρώπους γύρω μου κατάφερα να ξεκινήσω λογοθεραπεία πολύ εντατικά. Πολύ δύσκολα ήταν στην αρχή για μένα, αλλά μεγαλώνοντας βρήκα την άλλη μου αγάπη, τον αθλητισμό, τον στίβο».

Καταλήγοντας, τόνισε ότι:

«Δεν έχω περάσει την πιο εύκολη ζωή, αλλά σίγουρα ζω μια πολύ όμορφη ζωή και μια ζωή που μέσα από τις δυσκολίες έχω καταφέρει να γίνω καλύτερος, έχω καταφέρει να γίνω ο άνθρωπος που είμαι αυτή τη στιγμή και έχω καταφέρει να θέλω στη ζωή μου μόνο αγάπη και μόνο θετικότητα».

Παράλληλα, ο Manolo μίλησε για τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε στην πορεία του, με αποκορύφωμα έναν μεγάλο τραυματισμό σε ηλικία 18 ετών, που λίγο έλειψε να οδηγήσει σε πρόωρη διακοπή της καριέρας του.

«Όταν ήμουν 18 χρονών είχα έναν πολύ μεγάλο τραυματισμό, είχα ένα οστικό οίδημα στην ηβική σύμφυση, είναι στα πόδια τέλος πάντων και ήτανε τόσο δυνατός ο τραυματισμός που εγώ δεν ήμουν στο ιατρείο όταν ανακοίνωσαν στη μητέρα μου ότι ο Εμμανουήλ δεν θα καταφέρει να επανέλθει στο επίπεδο που είναι, τότε. Είχα κάνει τότε παγκόσμιο ρεκόρ Παίδων και Εφήβων 18 χρονών. Οπότε είχα μία καριέρα να διανύσω», είπε αρχικά ο Έλληνας Ολυμπιονίκης.

Στην συνέχεια, πρόσθεσε:

«Έρχεται αυτός ο μεγάλος τραυματισμός και ανακοινώνουν στη μητέρα μου ότι ο Εμμανουήλ δεν θα συνεχίσει την καριέρα που έχει, γιατί ο τραυματισμός αυτός είναι πάρα πολύ δύσκολος. Αλλά με την πίστη, με την αγάπη που έχω στην οικογένειά μου, ήταν αυτό που με κράτησε πραγματικά, να παλέψω και να καταφέρω να πιστέψω. Γιατί εγώ δεν πίστευα ότι θα καταφέρω να ξαναφτάσω σε αυτό το επίπεδο, αλλά όταν πιστεύουνε πάρα πολύ οι γονείς σου, η οικογένειά σου είναι το φως. Οπότε είμαι πάρα πολύ τυχερός που έχω μια τέτοια οικογένεια, που με βοήθησαν να δω αυτό το φως στο τούνελ, κατάφεραν να με βγάλουν έξω και από τραυματισμούς και από ρατσισμό και από κατάθλιψη, από όλα. Όλοι οι άνθρωποι και όλοι οι αθλητές, γενικότερα, περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Ο κάθε άνθρωπος περνάει τη δικιά του Οδύσσεια. Οπότε εγώ είμαι πάρα πολύ τυχερός και ευγνώμων που έχω αυτή την οικογένεια και με έχει αναθρέψει έτσι ώστε να βλέπω όλα τα θετικά».