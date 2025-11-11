Θανάσης Κουρλαμπάς: Βίωσα cancel και πρέπει να κάνεις την αυτοκριτική σου

0

Για μία δύσκολη περίοδο που βίωσε, κάνοντας αυτοκριτική, μίλησε ο Θανάσης Κουρλαμπάς στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου. Ο ηθοποιός πρωταγωνιστεί στη σειρά του Alpha «Άγιος Ερωτας».

«Είναι μια περίοδος που δεν την έχω αφήσει να φύγει από μένα. Ήταν πολύ δύσκολη περίοδος. Βίωσα cancel. Πιστεύω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να κάνεις την αυτοκριτική σου και να δεις μέχρι πού εσύ έκανες είτε λάθη, είτε παραβλέψεις, είτε παραλείψεις, είτε δεν εκτίμησες σωστά κάποια πράγματα. Αλλά όταν βιώνεις cancel, μια αδικία στην οποία για τον οποιονδήποτε λόγο δεν μπορείς να αντιδράσεις είτε ως επιλογή είτε ως αδυναμία, είναι πάρα πολύ πικρό το συναίσθημα», είπε αρχικά ο Θανάσης Κουρλαμπάς και πρόσθεσε:

«Όμως είναι και ένα πολύ μεγάλο μάθημα και αν τα καταφέρεις να το τακτοποιήσεις μέσα σου και να του προσδώσεις όσο γίνεται πιο θετικό πρόσημο για σένα, βγαίνεις πιο δυνατός και ξέρεις να αντιμετωπίσεις πολύ πιο εύκολα παρόμοια περιστατικά.

Κρατώντας ένα κινητό και πατώντας μια αποστολή σε ένα κοινωνικό δίκτυο, μπορείς να καταστρέψεις ουσιαστικά τη ζωή, την καριέρα του απέναντι, ακόμα κι αν δεν είσαι απόλυτα σίγουρος γι’ αυτό που συμβαίνει. Δημιουργεί μια αγωνία αυτό, γιατί βάζεις τον εαυτό σου να είσαι πάντα όσο πιο όμορφος, όσο πιο σωστός, όσο πιο politically correct γίνεται σε όλες σου τις σχέσεις. Αλλά αυτό δεν είναι γιατί είμαστε άνθρωποι».

Όσον αφορά τον χώρο του θεάτρου, ο γνωστός πρωταγωνιστής είπε: «Έχω ξαναπεί ότι στοχοποιήθηκε ο χώρος μου, ο χώρος γενικά του θεάματος. Είμαι από το 1992 στη δουλειά. Πίστεψέ με, ειλικρινά μπορεί να στάθηκα τυχερός, δεν νομίζω. Έχω να θυμηθώ στα δάχτυλα του ενός χεριού δύσκολες καταστάσεις. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων στη δουλειά μας είναι καλλιεργημένοι άνθρωποι.

Άνθρωποι που ιδρώνουν, που αγαπάνε αυτό που κάνουν, μορφωμένοι και με επίπεδο. Σαφώς και ο καθένας μας έχει τις αδυναμίες του, τις δύσκολες στιγμές του. Υπάρχει αλαζονεία, υπάρχει ναρκισσισμός. Το μέγεθος που πήρε, κατά την ταπεινή μου γνώμη, δεν αντιστοιχεί σε αυτό που εγώ βιώνω εδώ και τόσα πολλά χρόνια στη δουλειά μας. Έχω γνωρίσει υπέροχους ανθρώπους, υπέροχους καλλιτέχνες, έχω μάθει από αυτούς.

Στην δουλειά μου δεν έχω δει κανένα μεγάλο κρεβάτι. Δεν ξέρω αν είμαι τυχερός ή άτυχος γι’ αυτό, αλλά σέβομαι απόλυτα τη δουλειά μου».