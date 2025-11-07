Μαρία Σολωμού: Έχω μετανιώσει για όλη μου τη ζωή, για όλες τις επιλογές μου

0

«Έχω κάνει ένα εκατομμύριο λάθη, θέλω να κάνω και νέα λάθη»

Για τα λάθη της μίλησε μεταξύ άλλων η Μαρία Σολωμού, η οποία ήταν καλεσμένη στο «Ποδ-cast» της Άννας Ζηρδέλη, στην εκπομπή «Ώρα για ψυχαγωγία».

«Έχω παρακαλέσει καλεσμένο τόσο πολύ, όσο ποτέ… Ούτε γκόμενο τόσο δύσκολα!», είπε αρχικά η Μαρία Σολωμού και συνέχισε:

«Είμαι πολύ κοντά με το ρόλο μου στη Μαιρούλα! Δεν είμαι ερωτευμένη, εάν με είδες έξω με γοητευτικό άντρα, σίγουρα ήταν ο γιος μου.

Θα βάλω νυφικό στα 70, τότε θα μπορούσα να υποστηρίξω το “για πάντα”. Έχω μετανιώσει για όλη μου τη ζωή, για όλες τις επιλογές μου. Έχω κάνει ένα εκατομμύριο λάθη, θέλω να κάνω και νέα λάθη».

Κλείνοντας, η Μαρία Σολωμού ανέφερε: «Τα αρνητικά του Νίκου Μουτσινά είναι τα ίδια με τα θετικά. Θα κάνω όλες τις αλλαγές που θα χρειαστώ, ότι πέφτει να σηκώνεται».