Ανδρέας Μικρούτσικος για καλλιστεία: «Μου έριξε ένα βρισίδι ο Μίνως Κυριακού και μου έκοψε την καλημέρα για έξι μήνες»

Τι συνέβαινε με τις ερωτήσεις στις κοπέλες και πώς άλλαξε το... πρωτόκολλο

Μοιράστηκε μια άγνωστη ιστορία από τα καλλιστεία του ΑΝΤ1 ο Ανδρέας Μικρούτσικος στην εκπομπή «Buongiorno», όπου συμμετέχει.

«Δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία, το ’90 τόσο, κινούμαι από το MEGA στον ΑΝΤ1. Είθισται στον ΑΝΤ1 εκείνη την εποχή, που έκανε τα καλλιστεία και ήταν κεντρικό του γεγονός, αυτό που γινόταν από το ψυχαγωγικό μεταγραφή να είναι στην επιτροπή που θα κρίνει ποια θα είναι Μις Ελλάς και τα υπόλοιπα. Κατά συνέπεια, όταν μου το είπαν» περιέγραψε αρχικά ο Ανδρέας Μικρούτσικος και συνέχισε:

«Πάω, μας λένε τι θα κάνουμε, βγαίνουν τα κορίτσια, εμφάνιση πρώτη, δεύτερη, τρίτη και έρχεται η ώρα της ερώτησης. Εκεί μας είχαν δώσει μια ερώτηση στην κάθε κοπέλα και είχε μάθει μια απάντηση. Για να είναι όμως λογικοφανές υπήρχε μια γυάλα, έβαζες το χέρι σου, έπαιρνες μια ερώτηση και ο καθένας από μας στην επιτροπή θα τράβαγε έναν κλήρο αλλά είχε μια ερώτηση από πριν γιατί αντιστοιχούσε σε μια κοπέλα που είχε μια απάντηση».

Ωστόσο, τα πράγματα δεν πήγαν όπως είχε προγραμματιστεί: «Της είπα διαφορετική ερώτηση, με κοιτάει, τεντώνει τα μάτια και αρχίζει να μου απαντάει μουδιασμένα. Μου έκοψε για έξι μήνες ο αείμνηστος Μίνως Κυριακού την καλημέρα. Πέρασε, μου έριξε ένα βρισίδι και έφυγε».