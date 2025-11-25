Γυναίκες που δολοφονήθηκαν, ζωντανεύουν μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης: «Είμαι μία και είμαστε όλες»… λένε η Ελένη Τοπαλούδη, η Κυριακή Γρίβα, η Γαρυφαλλιά Ψαρράκου

0

Το συγκλονιστικό βίντεο με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών

Ένα συγκλονιστικό βίντεο για τις γυναικοκτονίες δημιουργήθηκε με αφορμή την 25η Νοεμβρίου, Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Ο Οργανισμός «Γίνε Άνθρωπος» δίνει για πρώτη φορά φωνή στις ιστορίες τους μέσω τεχνητής νοημοσύνης, με τη συναίνεση των οικογενειών τους που αποτελούν ιδρυτικά και επίτιμα μελή του Οργανισμού.

Στο βίντεο "Σήμερα είμαι εκείνη", οι μορφές των Ελένης Τοπαλούδη, Κυριακής Γρίβα, Γαρυφαλλιάς Ψαρράκου, Σοφίας Σαββίδου, Πολυξένης Μπέρδου, Ερατούς Μανωλακέλλη, Ντόρας Ζαχαριά ανασυντίθενται για να υπενθυμίσουν ότι πίσω από κάθε γυναικοκτονία υπάρχει μια ζωή που κόπηκε βίαια.

Η Εριέττα Δρακοπούλου, Εγκληματολογική Ψυχολόγος και εθελόντρια του Οργανισμού, γίνεται η φωνή τους και μιλά για όλες όσες δεν πρόλαβαν να ακουστούν.

Με τη συναίνεση των οικογενειών τους -ιδρυτικών μελών του οργανισμού- η Ελένη Τοπαλούδη, η Κυριακή Γρίβα, η Γαρυφαλλιά Ψαρρακού, η Σοφία Σαββίδου, η Πολυξένη Μπέρδου, η Ερατώ Μανωλακέλλη και η Ντόρα Ζαχαριά «αναδύονται» μέσω τεχνητής νοημοσύνης και αφηγούνται με τη δική τους φωνή: «Κάποτε ήμουν κοπέλα… και με δολοφόνησαν».

Το βίντεο είναι μια προειδοποίηση και μια υπόσχεση: να μην επιτρέψουμε σε άλλη γυναίκα να γίνει «άλλη μία».

Το βίντεο ζητά να σταματήσουμε να αγνοούμε τα σημάδια, να ακούμε τις γυναίκες που μιλούν, να δράσουμε προτού είναι αργά. «Γίνε η φωνή που εκείνες δεν πρόλαβαν να έχουν. Γίνε η δράση που σήμερα θα σώσει μια ζωή. Γίνε Άνθρωπος», τονίζεται στο βίντεο.

Συντελεστές

Σενάριο, σκηνοθεσία, μοντάζ, μουσική επιμέλεια, επιμέλεια κειμένου & AI: Αντώνης Αγγελίδης Κείμενο: Δρ. Κέλλυ Ιωάννου Αφήγηση: Εριέττα Δρακοπούλου