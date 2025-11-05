Επίθεση στο συνεργείο του Mega στην Κρήτη έξω από το ξενοδοχείο που κρυβόταν ο 19χρονος για το μακελειό στα Βορίζια

0

Δεν ήθελαν να τραβήξουν πλάνα

Επίθεση στο συνεργείο του Mega που είχε πάει για λογαριασμό της εκπομπής «Live News» και συγκεκριμένα στον οπερατέρ Θοδωρή Ρωμανέα πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι, στην Κρήτη.

Ο οπερατέρ βρισκόταν έξω από το ξενοδοχείο στο οποίο κρυβόταν ο 19χρονος, μετά το μακελειό στα Βορίζια.

«Η ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου που επικοινωνήσαμε μαζί της, μας είπε να πάμε στο ξενοδοχείο. Πήγε η Ελευθερία Σπυράκη με το συνεργείο του Mega και εικονολήπτη τον Θοδωρή Ρωμανέα, για να καταγράψουν τα πλάνα τα οποία η Ελευθερία μάς έστειλε.

Και πετάγεται μέσα από το ξενοδοχείο αυτός ο άνδρας που βλέπετε και φέρθηκε με αυτόν τον τρόπο στον εικονολήπτη που βρισκόταν εκεί με την υπόδειξη της ιδιοκτήτριας του ξενοδοχείου», είπε μεταξύ άλλων ο παρουσιαστής της εκπομπής.

Δείτε τα πλάνα από την επίθεση στον οπερατέρ: