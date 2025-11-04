Μιμή Ντενίση: «Στην Ελλάδα είμαστε σε πολύ κακή εποχή, νομίζω ότι περνάμε δεύτερο Εμφύλιο»

0

«Δεν είμαι με τα κόμματα, είμαι με την Ελλάδα»

Καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής Buongiorno ήταν σήμερα η Μιμή Ντενίση, η οποία μίλησε αρχικά για το πλατινένιο βραβείο από την Ακαδημία της Γαλλίας.

«Είναι άλλος λαός οι Γάλλοι. Από τη στιγμή που εδώ γκρεμίζουμε ένα πατροπαράδοτο καφενείο ή κάτι σημαντικό που υπάρχει, εκείνοι διατηρούν μέχρι και την τελευταία άμαξα σε ένα χωριό. Είναι άλλος ο τρόπος που κάνουν τα πράγματα», είπε αρχικά η Μιμή Ντενίση.

Η Μιμή Ντενίση είπε στη συνέχεια: «Δεν είμαι επιθετική, αλλά αμυντική. Ξέρω από πριν πού θα είναι στραβό και το προετοιμάζω για να μη γίνει στραβό».

Αναφορικά με τη νέα σειρά που ετοιμάζει με τίτλο Madre (Μάνα), η Μιμή Ντενίση είπε: «Το πιο σημαντικό πρόσωπο που πάντα μένει στον άνθρωπο είναι η μάνα. Σε ότι ηλικία και να φτάσουμε λέμε "η μαμά μου", "να το έλεγα στη μαμά μου", "να με έβλεπε η μαμά μου"».

Ακόμη, αναφέρθηκε στην ειδική εκδήλωση που διοργανώθηκε προς τιμήν της γνωστής σχεδιάστριας Diane von Fürstenberg, η οποία έχει οικογενειακούς δεσμούς με την Θεσσαλονίκη, καθώς από εκεί καταγόταν η μητέρα της.

«Συγκινήθηκε πολύ. Όταν ένα βραβείο είναι για την καταγωγή της μητέρας σου, ιδιαίτερα όταν έχει μία ιστορία και γύρισε από το Άουσβιτς, είναι σημαντικό να σε τιμά η πατρίδα της μητέρας σου», ανέφερε η Μιμή Ντενίση.

Η Μιμή Ντενίση τόνισε πως χειροκροτά την προσφορά στις γυναίκες και όχι την καλλιέργεια ανταγωνισμού, ενώ συμπλήρωσε πως «δεν μπορώ τους ανθρώπους που είναι "Μαντάμ Σουσο", μου αρέσουν οι αληθινοί και οι αυθεντικοί άνθρωποι».

Όσο για τον σάλο που ξέσπασε για το δείπνο στο Βρετανικό Μουσείο,η Μιμή Ντενίση σχολίασε: «Τα γλυπτά μένουν εκεί, γιατί υποτίθεται ότι τα βλέπει όλος ο κόσμος. Δεν μπορείς σε αυτά τα γλυπτά να βάζεις λέιζερ ροζ και γαλάζια και να ακουμπάνε τα ποτήρια και τα φαγητά. Δεν είναι μόνο προσβλητικό, αλλά και προκλητικό».

Η Μιμή Ντενίση ανέφερε επίσης: «Στην Ελλάδα, επειδή είμαστε σε πολύ κακή εποχή, νομίζω ότι περνάμε την εποχή του δεύτερου Εμφυλίου, που όλοι πλακώνονται. Ενώ υποτίθεται είναι η εποχή της μεγάλης διαφάνειας και της ελευθερίας, δεν υπάρχει καμία ελευθερία.

Στο τόσο που θα πει κάποιος που είναι συντηρητικός, είναι φασίστας. Στο τόσο που θα πει κάτι διαφορετικό, είναι αριστερό τρολ. Αυτό γίνεται από την προσκόλληση στα κόμματα. Για μένα υπάρχει ένα κόλλημα με τα κόμματα, που δημιουργεί θόλωμα στην κρίση. Δεν είμαι με τα κόμματα, είμαι με την Ελλάδα».

Κλείνοντας, η Μιμή Ντενίση είπε: «Δεν έχω βάλει υποψηφιότητα στην πολιτική, έχω βάλει υποψηφιότητα στο κοινό, που την έχω κερδίσει εδώ και 42 χρόνια. Κάθε χρόνο ψηφίζομαι».