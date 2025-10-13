Η Μιμή Ντενίση βραβεύθηκε από την Ακαδημία Γραμμάτων, Επιστημών και Τεχνών της Γαλλίας

0

Η δημοφιλής ηθοποιός, Μιμή Ντενίση, μίλησε στην εκπομπή Buongiorno για την βράβευσή της από την Ακαδημία Γραμμάτων, Επιστημών και Τεχνών της Γαλλίας.

«Δάκρυσα και συγκινήθηκα και κυρίως συγκινήθηκα με την αντίδραση των Γάλλων από την αγάπη τους για την Ελλάδα. Έχουμε συνηθίσει να γίνεται αυτό μόνο για αθλητές. Ήταν η στιγμή να γίνει και για τον Πολιτισμό», είπε η Μιμή Ντενίση.