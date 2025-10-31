Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης: Πολλές φορές στον δρόμο με φωνάζουν «γιατρέ»

«Δε μου ζητούν, ευτυχώς, να τους εξετάσω. Αλλά εισπράττω σημάδια αγάπης από τον κόσμο»

Για την επιστροφή της σειράς «Ο Γιατρός» στον Alpha μίλησε ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day».

«Από πλευράς σεναρίου είναι ο καλύτερος από τους προηγούμενους κύκλους, εκεί όπου όλες οι ιστορίες και οι υποθέσεις αρχίζουν και κουμπώνουν. Ένα tip θα σας δώσω μόνο: Ο Ανδρέας αρχίζει να ξαναβρίσκει τη μνήμη του…», είπε αρχικά ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης και πρόσθεσε:

«Στον δρόμο κάποιοι με αποκαλούν «γιατρέ» με μια γλύκα που καταλαβαίνω ότι η σειρά και ο ρόλος τους άγγιξε. Δε μου ζητούν, ευτυχώς, να τους εξετάσω. Αλλά εισπράττω σημάδια αγάπης από τον κόσμο».