Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης: Πολλές φορές στον δρόμο με φωνάζουν «γιατρέ»

Για την επιστροφή της σειράς «Ο Γιατρός» στον Alpha μίλησε ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day».

«Από πλευράς σεναρίου είναι ο καλύτερος από τους προηγούμενους κύκλους, εκεί όπου όλες οι ιστορίες και οι υποθέσεις αρχίζουν και κουμπώνουν. Ένα tip θα σας δώσω μόνο: Ο Ανδρέας αρχίζει να ξαναβρίσκει τη μνήμη του…», είπε αρχικά ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης και πρόσθεσε:

«Στον δρόμο κάποιοι με αποκαλούν «γιατρέ» με μια γλύκα που καταλαβαίνω ότι η σειρά και ο ρόλος τους άγγιξε. Δε μου ζητούν, ευτυχώς, να τους εξετάσω. Αλλά εισπράττω σημάδια αγάπης από τον κόσμο».