Ιωάννα Μάνδρου: «Είναι μαϊντανοί, βγαίνουν στα πάνελ είτε για να πολιτευτούν, είτε για να εμφανίσουν τον εαυτό τους»

0

«Ήταν μία μεταγραφή δύσκολη, μετά από πολλά χρόνια...»

Συνέντευξη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» παραχώρησε η Ιωάννα Μάνδρου. Η επικεφαλής του δικαστικού ρεπορτάζ στο MEGA αναφέρθηκε αρχικά στη μεταγραφή της από τον ΣΚΑΪ.

«Ήταν μία μεταγραφή δύσκολη, μετά από πολλά χρόνια. Μετά από 16 χρόνια δεν είναι εύκολο και οφείλω να ομολογήσω ότι με τον ΣΚΑΪ δεν είχα κανένα παράπονο, αλλά πρέπει να αλλάζουμε κιόλας», είπε αρχικά η Ιωάννα Μάνδρου.

Η Ιωάννα Μάνδρου είπε στη συνέχεια: «Ποτέ δεν ήθελα να κάνω εκπομπή. Μου έχει προταθεί πολλές φορές, θεωρώ ότι είναι μεγάλη ευθύνη, γιατί παίρνεις το βάρος να δημιουργήσεις ένα προϊόν που πρέπει να αρέσει. Αν δεν αρέσει και τα νούμερα δεν είναι καλά, το επαγγελματικό κόστος δεν είναι εύκολο.

Η δημοσιογραφία δεν είναι μόνο ένα σκληρό επάγγελμα, θέλει και ρίσκο. Σε θέματα που πρέπει να τα μεταδώσω και είναι σοβαρές ειδήσεις, τις οποίες έχω από πηγές, λέω "να το πω; Θα το πω". Ποτέ δεν έχω διαψευστεί».

Για τη διαμάχη της Ευλαμπίας Ρέβη και του Γιώργου Κουρδή με τον ΣΚΑΪ, η Ιωάννα Μάνδρου είπε: «Ξέρω προσωπικά τον Γιώργο Κουρδή, ξέρω την επαγγελματικότητά του, τη μεγάλη του επαγγελματική επάρκεια. Θέλω αυτή η διαμάχη να βρει μία λύση θετική και για τις δύο πλευρές».

Παράλληλα, η Ιωάννα Μάνδρου σχολίασε ως μαϊντανούς του αστυνομικούς που παρευρίσκονται σε τηλεοπτικά πάνελ: «Βγαίνουν είτε για να πολιτευτούν είτε να εμφανίσουν τον εαυτό τους. Δεν προσφέρουν κάτι στην ενημέρωση».

Για τον Γιώργο Παπαδάκη, η Ιωάννα Μάνδρου είπε: «Νομίζω ήταν σωστή η απόφαση του Γιώργου Παπαδάκη να σταματήσει. Δεν χρειάζεται κανείς να σέρνεται για να αφήσει τη δουλειά. Πρέπει να αποφασίζει κανείς με ψηλά το κεφάλι να φεύγει όταν πρέπει να φύγει».