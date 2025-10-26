Πέτρος Κωστόπουλος για κηδεία Σαββόπουλου: «Έγινε μια τεράστια απρέπεια και το βρίσκω ξεφτίλα!»

0

«Ήταν μιζέρια αυτό το πράγμα»

Την απουσία των πολιτικών αρχηγών των κομμάτων, πλην του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου, από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου σχολίασε σήμερα ο Πέτρος Κωστόπουλος στο «Πρωινό σαββατοκύριακο».

Ο Πέτρος Κωστόπουλος χαρακτήρισε απρέπεια και ξεφτίλα αυτό που έγινε χθες.

«Χθες έγινε μια τεράστια απρέπεια και το βρίσκω ξεφτίλα! Δηλαδή, οι άδειες καρέκλες της αντιπολίτευσης, δεν πήγε ο Ανδρουλάκης, δεν πήγε ο Φάμελλος και ευτυχώς από το ΠΑΣΟΚ πήγαν η Διαμαντοπούλου, ο Λαλιώτης και κάτι άλλοι.. Αλλά ήταν ντροπή για μένα, ήταν μιζέρια αυτό το πράγμα», είπε ο Πέτρος Κωστόπουλος.