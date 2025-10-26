Πέτρος Κωστόπουλος για κηδεία Σαββόπουλου: «Έγινε μια τεράστια απρέπεια και το βρίσκω ξεφτίλα!»

«Ήταν μιζέρια αυτό το πράγμα»

Την απουσία των πολιτικών αρχηγών των κομμάτων, πλην του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου, από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου σχολίασε σήμερα ο Πέτρος Κωστόπουλος στο «Πρωινό σαββατοκύριακο».

Ο Πέτρος Κωστόπουλος χαρακτήρισε απρέπεια και ξεφτίλα αυτό που έγινε χθες.

«Χθες έγινε μια τεράστια απρέπεια και το βρίσκω ξεφτίλα! Δηλαδή, οι άδειες καρέκλες της αντιπολίτευσης, δεν πήγε ο Ανδρουλάκης, δεν πήγε ο Φάμελλος και ευτυχώς από το ΠΑΣΟΚ πήγαν η Διαμαντοπούλου, ο Λαλιώτης και κάτι άλλοι.. Αλλά ήταν ντροπή για μένα, ήταν μιζέρια αυτό το πράγμα», είπε ο Πέτρος Κωστόπουλος.