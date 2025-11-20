«Έσπασε» ο Αλέξης Τσίπρας στην κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη: «Σού υπόσχομαι ότι δεν θα παραδώσουμε ούτε την ψυχή μας στη γοητεία της όποιας εξουσίας»

0

«Αλέκο σήμερα είμαστε όλοι εδώ. Και όσοι σε αγαπήσαμε και όσοι σε πληγώσαμε. Και όσοι σε ζήσαμε και όσοι απλά σε γνωρίσαμε. Δε λείπει κανείς. Αι γενέαι πάσαι της Αριστεράς και όχι μόνο». Με αυτά τα λόγια, και εμφανώς συγκινημένος ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ξεκίνησε τον επικήδειό του στον χώρο του πρώην ΕΑΤ - ΕΣΑ, όπου τελέστηκε η πολιτική του κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τρίτη, 18 Νοεμβρίου, σε ηλικία 87 ετών.

Όπως σημείωσε ο Αλέξης Τσίπρας, η τελετή δεν έγινε τυχαία «στον χώρο της θυσίας για την ελευθερία», ενώ μίλησε για τον Αλέκο Φλαμπουράρη, μεταξύ άλλων ως «τον αριστερό τού ριζοσπαστισμού αλλά και του πολιτισμού», «τον μαχητή της κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά και των ατομικών δικαιωμάτων, από τις γραμμές αργότερα του ΣΥΝ και του ΣΥΡΙΖΑ», «τον ορθολογικό οραματιστή, αυτόν που αναλάμβανε πάντα τις πιο δύσκολες αποστολές γιατί είχε τον τρόπο να βρίσκει τις λύσεις, ιδιαίτερα στα χρόνια της διακυβέρνησης».

«Ήταν εκεί σε κάθε μας βήμα. Σε κάθε μας απόφαση. Σε κάθε μας πρωτοβουλία», είπε ο πρώην πρωθυπουργός και προσέθεσε: «Από τη διαχείριση της κρίσης τις μέρες του δημοψηφίσματος, ώστε να μη μείνουν χωρίς νερό τα νησιά και χωρίς καύσιμα τα πρατήρια, μέχρι την επιτυχή επίλυση της χρεοκοπίας του Μαρινόπουλου που θα άφηνε στο δρόμο 15.000 εργαζόμενους. Και από τη δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την επίλυση των μικρών προβλημάτων της καθημερινότητας των πολιτών, μέχρι την υπέρβαση των εμποδίων για την ολοκλήρωση του γηπέδου της ΑΕΚ. Όλα ήταν δικά σου επιτεύγματα».

«Δεν σε αποχαιρετώ, αλλά σου υπόσχομαι ότι, όπως εσύ, δεν θα παραδώσουμε ούτε την ψυχή ούτε τα όνειρά μας, στη γοητεία της όποιας εξουσίας. Και ότι δεν θα σταματήσουμε εδώ, αλλά θα συνεχίσουμε με την ίδια αισιοδοξία και την ίδια βεβαιότητα της επιτυχίας που είχες πάντοτε εσύ, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές. Καλό σου ταξίδι», κατέληξε ο ΑλέξηςΤσίπρας.