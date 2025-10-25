Γκλεν Κλόουζ και Πενέλοπε Κρουζ στο καστ του δράματος «La Bola Negra»

0

Η ταινία είναι βασισμένη σε έργο του Λόρκα

Η Γκλεν Κλόουζ (Glenn Close) θα ενώσει τις δυνάμεις της με την Πενέλοπε Κρουζ (Penelope Cruz) για την πρωτότυπη δραματική παραγωγή «La bola negra».

Η ταινία συνδέει τις ζωές τριών ανδρών μέσα από διαφορετικές περιόδους, φωτίζοντας ζητήματα σεξουαλικότητας, επιθυμίας, πόνου και παρακαταθήκης. Το σενάριο είναι βασισμένο στις σελίδες ενός ημιτελούς έργου του μεγάλου ποιητή και δραματουργού του 20ου αιώνα Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα (Federico García Lorca) ο οποίος δολοφονήθηκε στη Γρανάδα το 1936 σε ηλικία 38 χρονών.

Σε σενάριο, σκηνοθεσία και παραγωγή των Ισπανών δημιουργών Χαβιέ Κάλβο (Javier Calvo) και Χαβιέ Αμπρόσι (Javier Ambrossi) το φιλμ είναι σε παραγωγή των Movistar Plus και Suma Content Films και σε συμπαραγωγή της γαλλικής Le Pacte και της El Deseo των Πέδρο και Αγουστίν Αλμοδόβαρ (Pedro & Agustín Almodóvar).

«Είμαστε πραγματικά ευτυχείς που επιβεβαιώνουμε τη συμμετοχή της Γκλεν Κλόουζ στο καστ του "La Bola Negra"» δήλωσαν οι Κάλβο και Αμπρόσι («Los Javis»). «Είναι τιμή μας να συνεργαστούμε με έναν τέτοιο θρύλο, μια ηθοποιό που πάντα θαυμάζαμε. Διάβασε το σενάριο και το ερωτεύτηκε. Εμείς έχουμε ερωτευτεί εκείνη» συμπλήρωσαν.

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Μιγκέλ Μπερναρντάου (Miguel Bernardeau), Κάρλος Γκονζάλες (Carlos González), Λορέντσο Τζουρτζόλο (Lorenzo Zurzolo), Λόλα Ντουένας (Lola Dueñas) και ο Ισπανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός Guitarricadelafuente στο ντεμπούτο του ως ηθοποιός.

Η Elástica θα κυκλοφορήσει το «La Bola Negra» στις ισπανικές αίθουσες ενώ η εταιρεία Goodfellas έχει αναλάβει τις διεθνείς πωλήσεις, σύμφωνα με το Variety, υπογραμμίστηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η οκτώ φορές υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός πρωταγωνιστεί στην ανεξάρτητη ταινία «The Summer Book» που προβάλλεται αυτή τη στιγμή στις αμερικανικές αίθουσες ενώ σε λίγες ημέρες αναμένεται η πρεμιέρα του πολυαναμενόμενου νομικού δράματος του Ράιαν Μέρφι (Ryan Murphy), «All’s Fair» στο Disney+. Ακολουθεί η ταινία μυστηρίου «Wake Up Dead Man, A Knives Out Mystery« του Ράιαν Τζόνσον (Rian Johnson) τον Δεκέμβριο όπου πρωταγωνιστεί μαζί με τον Ντάνιελ Κρεγκ (Daniel Craig).